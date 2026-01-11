阿信又跌倒！「旋轉跳躍」勾到吳建豪外套 台上驚險一幕曝光

阿信又跌倒。（圖／康鴻志攝、翻攝自小紅書）

五月天主唱阿信在「F✦FOREVER 恆星之城」巡演成都場再度發生跌倒意外。繼上海站不慎摔落舞台引發關注後，11日於成都舉行的演出中，他在台上唱跳時又出現失足情況，雖然很快被扶起並繼續完成表演，仍讓不少歌迷捏了一把冷汗，相關畫面也在網路上掀起討論。

當晚阿信演唱〈離開地球表面〉時氣氛高昂，隨著音樂旋轉跳動，右腳不慎踩到一旁吳建豪長版外套的衣襬，導致重心失衡向後跌坐在舞台上。突如其來的狀況也讓吳建豪一度差點被拉倒，整個人險些往阿信身上撲過去，所幸最後即時穩住身形。吳建豪站穩後，立刻伸手將阿信拉起，兩人迅速調整狀態，隨即若無其事地繼續演出。雖然這次看起來沒有造成明顯傷勢，但仍成為演唱會中的意外插曲，讓粉絲相當擔心。

事實上，阿信近期在巡演期間已多次發生意外。上海站演出時，他曾疑似踩空，從舞台邊緣摔落，手部還出現流血狀況，卻仍迅速回到舞台完成後續演出。此外，在彩排期間也曾傳出跌倒、撞到等情形。加上阿信已年過50，不少歌迷紛紛留言關心他的身體狀態，呼籲他務必多加留意安全，避免過度勞累。

同場演出的周渝民日前也透露自己身體狀況不佳，因腸胃炎影響，多半以坐著的方式完成演出，幸好言承旭與吳建豪不時在旁照應，讓他感到相當溫暖。周渝民也感性表示，希望舞台上的每個人都能平安完成演出，「不要再有人受傷」。

