阿信台上特別感謝「暫時未赴約」的他 朱孝天冷回：場面話

「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，近日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦4場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，昨(22日)最終場阿信不小心跌落舞台，幸好無大礙，最後他仍上台分享自己的心情，不忘點名感謝暫時無法赴約的朱孝天，試圖化干戈為玉帛，而消息傳回朱孝天耳裡，他似乎不領情，回應粉絲只是「場面話」。

五月天今年7月在大巨蛋開演唱會，最後一場特別請來F4世紀合體唱〈流星雨〉，事後也傳出4人有望有新一波巡演和作品，朱孝天更在直播時承認有新歌，但最後MV曝光，確認朱孝天出局，還另外加入阿信，和請來周杰倫作曲，對此，朱孝天的韓雯雯當時就替老公叫屈，指朱孝天最近很努力準備活動，為此受傷，很不捨他的付出成為泡影。

廣告 廣告

而朱孝天後來正面迎戰，點名相信音樂高層在背後潑髒水、抹黑他，只因他不答應相信音樂的幾個要求，希望對方放過他。對此，阿信昨在跌落舞台後的談話中表示：「再過不到一個小時，我就會回到五月天，今晚也可能這是我最後一次站上恆星之城的舞台，我要謝謝Vic（周渝民）、VanNess（吳建豪），謝謝言承旭，謝謝柴姐，也要謝謝暫時未能赴約的Ken（朱孝天）」，他知道這個陣容、這個畫面，不是大家所期待的，他會繼續努力。

阿信說他會努力呈現大家心中最美的風景和回憶，言下之意是F4合體或許還有可能，消息傳回朱孝天VIP粉絲群，有人問到這件事，朱孝天冷淡表示：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息...場面話，聽聽就算了吧...」。

更多中時新聞網報導

NBA》尼克6連勝喊卡 金塊馬刺突起

畫家林月嬌 讓東西方藝術相遇

李聖傑放話攻蛋每秒都驚喜