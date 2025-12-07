阿信合作周董F3新歌創佳績 衝9榜冠軍突破2500萬點閱

周渝民（左起）、吳建豪、周杰倫、言承旭、阿信推出新歌〈恆星不忘Forever_Forever〉MV造成熱議。（相信音樂提供）

天王周杰倫（周董）、言承旭、吳建豪、周渝民、「五月天」阿信合唱的新歌〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，引發全網暴動，一口氣登上KKBOX新歌即時榜、日榜、iTunes華語流行樂、QQ音樂音樂指數榜、熱歌榜、飆升榜、暢銷數字專輯、音樂指數全站排名、酷狗數字專輯銷售榜等9榜冠軍，成績傲人。

〈恆星不忘Forever Forever〉MV祭出頂級規格，橫跨3大洲進行為期8天的拍攝，MV首播一天就在各大網站的全網觀看次數突破2500萬，YouTube更創下不到二天破1000萬觀看次數紀錄，以及 YouTube最熱門音樂影片第1名。為慶祝MV破千萬點擊。

MV裡藏有許多青春彩蛋，包括當年瘋狂追劇的《流星花園》、將偶像照片藏在鉛筆盒裡的少女情懷；耳機裡聽的是五月天的《五月天第一張創作專輯》組團的人變多，帶動樂壇追夢熱潮；穿著周杰倫的《范特西》裡經典的紅色帽T和朋友大唱〈雙截棍〉等，都在MV裡一一呈現。

然而新歌及MV裡完全不見朱孝天身影，也引發粉絲熱議，阿信6日生日在社群發表感言時，除了感謝言承旭、吳建豪、周渝民為他慶生，文中也提到「知道即使了盡全力，也不能期盼每個人都覺得滿意，我會繼續努力，也許未來的旅程，還有機會給大家一場，全員到齊的流星與煙花」，似乎仍在為挽回朱孝天促成「F4」齊聚而努力。

