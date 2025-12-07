阿信合作F4掀兩極評價！師妹白安驚吐11字 「真實感受」全說了

記者徐珮華／台北報導

白安推出第5張個人唱作專輯《星期八》，今（7）日在台北東區舉辦「與白安路邊野餐」活動，邀請歌迷席地而坐聽音樂、享用美食。近日師兄五月天阿信與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民及周杰倫合作新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，網路評價兩極，對此白安也分享真實感受。

白安於台北東區舉辦「與白安路邊野餐」活動。（圖／相信音樂提供）

「F4」睽違16年回歸華語樂壇，除了成員朱孝天以外，其餘成員不僅將舉辦演唱會，屆時還將合體阿信演唱新歌。白安坦言過去沒有特別關注F4，也沒看過偶像劇《流星花園》，但這次看完新作品，被他們保養得宜的凍齡外型驚艷，直呼「很帥，為什麼還可以這麼帥」。至於最欣賞哪位成員，她笑說沒有與其他人見過面，因此可能會選擇阿信，將其視為自己相當尊敬的兄長。

F3預計於12月19至22日舉辦「F✦ FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會上海站，白安被問到是否有機會擔任嘉賓，謙虛回應「沒有，輪不到我吧」，但仍期待有機會替他們創作歌曲。談及歌曲類型，她認為會跳舞的吳建豪適合電子風格，也希望F4能在新作品展現一路走來的故事與積累。

周渝民（左起）、吳建豪、周杰倫、言承旭、阿信合唱新曲〈恆星不忘Forever Forever〉。（圖／相信音樂提供）

2025年接近尾聲，白安行程滿檔，將於12月24日出席「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，12月31日也將登上新竹跨年晚會舞台，陪伴歌迷迎接新的一年。此外，她將於明年1月25日Zepp New Taipei、3月7日高雄後台Backstage Live舉辦「路邊野餐」演唱會，門票於拓元售票系統熱賣中。

