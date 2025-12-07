阿信合體周杰倫、F3喜收50歲生日禮 MV橫跨3大洲拍攝揭「彩蛋線索」

周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信〈恆星不忘Forever Forever〉MV，不到二天Youtube已破千萬觀看次數。相信音樂提供

華語樂壇「神級」夢幻聯動！由天王周杰倫、五月天主唱阿信，與言承旭、吳建豪、周渝民（F3）合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警上線，隨即橫掃9個音樂榜單冠軍，YouTube觀看次數在不到兩天內更突破1000萬次，並登上YouTube Charts最熱門音樂影片第一名，可說是給12月6日過50歲生日的阿信一份最好的生日禮物！

MV斥不到兩天 觀看次數突破千萬

〈恆星不忘Forever Forever〉的MV製作祭出頂級規格，為期8天的拍攝橫跨亞洲、大洋洲、美洲三大洲進行。五人分別踏上五座城市，象徵著無論身處何處都在同一片天空下發光。

MV藏彩蛋線索 歌迷一一破解

歌迷也紛紛找出MV中的彩蛋，包括當年瘋狂追劇的《流星花園》，將偶像照片藏在鉛筆盒裡的少女情懷；耳機裡聽的是五月天《五月天第一張創作專輯》，象徵著團體帶動樂壇追夢熱潮；以及穿著周杰倫《范特西》裡經典的紅色帽T和朋友大唱〈雙截棍〉等經典畫面，都在MV裡一一呈現，可說是歌迷的青春回憶殺！

