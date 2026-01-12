阿信合體F3又慘摔！吳建豪「驚險反應曝光」周杰倫：應該親下去
記者徐珮華／綜合報導
「五月天」阿信去年底合體「F3」言承旭、吳建豪、周渝民在上海舉辦演唱會，卻意外踩空跌落約2公尺高舞台，所幸僅輕微皮肉傷，並無大礙。沒想到相隔不到1個月，他昨（11）晚演出時又在舞台上摔倒，甚至連帶讓吳建豪也差點摔倒，驚險瞬間讓台下觀眾捏了一把冷汗，事後所屬相信音樂也透過社群平台發聲。
「F✦FOREVER恆星之城」成都站自9日起一連4天開唱，昨晚進入第3場演出，阿信演唱經典歌曲〈離開地球表面〉時情緒高漲，單腳旋轉炒熱氣氛，不料腳部不慎勾到吳建豪大衣衣角，下秒重心不穩慘摔。吳建豪同樣受到影響，但撲地前緊急穩住身體，並立刻伸手拉住阿信，兩人迅速調整好狀態繼續演出。
巧合的是，阿信兩次發生意外皆身穿同一套服裝，相信音樂事後釋出影片註解「衣服壞壞，但大家棒棒」，網友則紛紛喊話阿信注意安全「不要再嚇我們了」、「你不要再穿這粉紅色+白厚底鞋，我們要生氣氣了」。就連周杰倫也轉發官方影片，並幽默寫下「其實吳建豪應該親下去阿信」，逗樂不少歌迷。
