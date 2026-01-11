阿信合體F3又摔倒了 「旋轉跳躍」勾到吳建豪外套！驚險倒地

五月天阿信合體F3，11日在成都演唱會，腳勾到吳建豪大衣，阿信整個人慘摔。取自微博



五月天主唱阿信與F3在「F✦FOREVER 恆星之城」巡演中國成都場11日再度發生跌倒意外。阿信在演唱〈離開地球表面〉時，「旋轉跳躍」勾到吳建豪外套，直接重心不穩往後摔。

這一幕讓五迷驚聲連連，阿信演唱〈離開地球表面〉時，隨著音樂旋轉跳動，意外勾到吳建豪的外套，整個人重心不穩往後摔，吳建豪差點被拉倒，往阿信身上撲過去，立刻伸手將他拉住，兩人迅速調整狀態，隨即若無其事地繼續演出。

言承旭、吳建豪、周渝民與「五月天」阿信「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會1月9日起在成都一連舉辦4場，11日晚間第三場，這不是阿信首度在舞台上摔倒，日前在上海站演出時，他疑似踩空，從舞台邊緣摔落，手部流血。

首場F3就被拱脫衣秀肌情，唯有阿信包緊緊，周渝民調侃他：「我覺得問題在你身上，你昨天不應該穿那T恤。」阿信向歌迷討拍：「各位，初代團員又在欺負我了！但如果我們唱到80歲，我想我的胸肌也練成了。」

雖然胸肌還沒練成，但第2場阿信表示感受到歌迷的熱情，成都吃很辣，演出內容也會依據口味「辣」度來調整，以〈派對動物〉、〈離開地球表面〉勾起全場熱情，吳建豪直說「五月天」的歌太嗨了，而言承旭則已嗨到脫外套，阿信笑說：「才唱2首你們就這樣，我怕唱到第3首你們褲褲都脫了，大家的熱情，讓成都的冬天就像盛夏的7月一樣。」

周渝民（左起）、阿信、吳建豪、言承旭在成都舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。相信音樂提供

