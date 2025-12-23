阿信合體F3掀回憶殺「致謝未到成員」 朱孝天冷回：場面話聽聽就算了

朱孝天在粉絲群組酸阿信。翻攝自微博



五月天主唱阿信日前驚喜現身《F★FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會，合體言承旭、周渝民、吳建豪「F3」演出，掀起橫跨世代的回憶殺，上海演唱會昨（12/22）日迎來最終場，現場氣氛沸騰，不料演出過程中卻發生意外插曲，阿信在表演時不慎跌落舞台，讓現場歌迷一度驚呼，所幸他隨即自行起身並完成演出，事後也透露已前往醫院檢查，身體並無大礙。

在隨後的talking環節中，阿信逐一點名感謝言承旭、周渝民、吳建豪，也感性提及促成此次合體的重要推手「柴姐」，最後更特別提到未能到場的朱孝天，「我不忍心這個四面台，始終空著一個角落。」短短一句話，讓不少歌迷當場紅了眼眶。

演唱會尾聲，阿信再次向台上合體的F3表達感謝，同時不忘向暫時未能赴約的朱孝天致意，「我想這次這個陣容或許不是很多人期待中最完美的陣容，也感謝暫時未能赴約的KEN，我知道這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景。」

然而，演唱會結束後，有粉絲在朱孝天的粉絲群組轉述阿信的話，朱孝天卻回應：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息。場面話，聽聽就算了吧。」

朱孝天的反應曝光後，迅速在網路上引發熱議，特別是在中國社群平台上出現大量討論，不少網友留言批評朱孝天的言論，認為其言論與阿信台上台下的表現形成對比；相比阿信事後仍在相關文字中再次感謝言承旭、周渝民、吳建豪，以及未能到場的朱孝天，展現高度體面與情商，也讓不少網友直呼「高EQ」、「很有格局」。

