阿信合體F3「北投舞王」狂跳空氣舞 言承旭認了「依賴周渝民、吳建豪」

周渝民（左起）、吳建豪、言承旭、五月天阿信與現場共計五萬名粉絲同歡。相信音樂提供

F3與五月天阿信一齊登台的《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，19日起在上海一連舉辦4場，今（22日）將迎來最後一場演出。最讓全場瘋狂的莫過於五月天主唱阿信難得展現舞姿，化身「北投舞王」與言承旭、吳建豪、周渝民齊跳熱舞。

阿信感性表示，在開演前都不敢相信這場演唱會能成真，笑稱團體中有3位完美主義者，這場演出是累積20年的心情準備。周渝民隨即回應：「我們的完美是為了迎接你。」並感謝阿信身兼多職還親自跳下來演出，言承旭更直呼阿信是幫大家實現夢想的「長腿信。」

舞台耗資新台幣2.5億 30首歌串連三大篇章

演唱會特別打造象徵信念、朋友、粉絲、家人的四芒星四面舞台，在近3小時的演出中，以未來、友誼、永恆三大篇章串聯，獻唱超過30首歌曲，並動員近300人並斥資2.5億台幣頂級規格打造。

演唱會精心設計五大看點，不僅有旋轉四面主舞台貼近觀眾，更動用近百組四芒星水晶柱與千顆新型燈具呈現震撼視覺，4人共更換20套頂級裝束，誠意十足。開場時，言承旭、吳建豪、周渝民與阿信乘著重機帥氣登場，以新歌〈放手一搏〉重節奏揭開篇章。

言承旭感性告白看到吳建豪與周渝民的優秀表現會備受啟發，能依賴彼此真好。相信音樂提供

跨越20年的不滅友誼！言承旭認依賴彼此，周渝民感性告白盼長久

當〈絕不能失去你〉前奏響起，4人站上繞場舞台與全場眼神交流。阿信好奇詢問三人對20年友情的定義，吳建豪認為是「包容」，感恩周圍的人接受他們的追求完美。言承旭則感性選擇「依賴」，坦言看到吳建豪與周渝民的優秀表現會備受啟發，能依賴彼此真好。

周渝民感動回應，雖然平時大夥很少約出來，但只要有事發生，馬上就會收到對方的溫暖關心。他在台上對夥伴告白，希望這份好不容易聚集起來的友誼能長長久久，隨後合唱〈第一時間〉與〈煙火的季節〉，將現場氣氛推向最感性的頂點。

周渝民表示，雖然平時大夥很少約出來，但只要有事發生，馬上就會收到對方的溫暖關心。相信音樂提供

暖心回饋熱心公益！捐助200萬人民幣助學，演唱會新曲全面上架

除了華麗的視聽饗宴，F✦FOREVER更將愛心化作實際行動。演唱會期間4位藝人共同捐贈200萬人民幣予中國兒童少年基金會，款項將用於支持兒童慈善事業與捐建「安康圖書館」項目。

此外，上海之星恆星不忘號的船票收入也將全額捐贈予香港大火救助專案，所有相關成本皆由主辦單位支出。為了回饋等候20年的歌迷，演唱會開場單曲〈放手一搏〉也將於12月23日00:01全面上架，吳建豪的新曲也已數位上線，言承旭與周渝民的個人新作則將陸續登場。

吳建豪感恩周圍的人接受他們的追求完美的執著。相信音樂提供



