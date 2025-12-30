阿信和翁立友都50歲！不是「吞防腐劑」醫揭3個真正凍齡關鍵

五月天主唱阿信日前在上海演唱會上不慎踩空，從約2公尺高的舞台跌落，驚險畫面讓粉絲捏一把冷汗，所幸事後確認並無大礙，只是這一跌也意外讓他年過半百的「真實年齡」衝上熱搜第一名，阿信幽默自嘲：「跌倒了還被大家知道50歲，這不是雙重傷害嗎？」

此外，阿信與台語歌王翁立友同齡一事也讓不少網友驚訝直呼「完全看不出來」，甚至敲碗希望兩位實力派歌手能夢幻同台。翁立友對此大方回應：「他看起來真的比我年輕多了，如果未來有機會合作，對我來說會是莫大榮幸。」謙遜回應再度圈粉。

為什麼同齡外表卻天壤之別？皮膚科醫分享3大「不顯老」關鍵

為什麼同樣的年紀，有些人依舊「白泡泡、幼咪咪」，有人卻早早顯露成熟痕跡？這並非單純命好或命不好，而是多重因素長年累積的結果。

專長美容醫療的日本皮膚科醫師大塚篤司指出，肌膚老化是由多項因素彼此交織的結果。一旦疏於管理，不只斑點、皺紋提早報到，膠原蛋白流失也會讓肌膚失去彈性、鬆弛下垂，整體氣色明顯下滑。

1.紫外線防護措施差異：光老化讓人長班、長皺紋

紫外線被公認是造成肌膚老化的頭號殺手。「光老化」會直接破壞皮膚中的膠原蛋白，同時刺激黑色素生成，加速斑點、皺紋與肌膚鬆弛出現，讓人視覺年齡大幅增加。

長期落實防曬的人，會養成使用防曬乳、搭配帽子或陽傘的習慣，有效降低每日紫外線的累積傷害，讓老化速度明顯放慢。

2.生活習慣差異：飲食、運動維持肌膚彈性不下垂、少皺紋

，生活型態同樣深深影響肌膚狀態，會直接左右皮膚細胞的修復效率，長期累積下來，外表差距自然越拉越大。

營養均衡飲食：富含維生素C、E、多酚與Omega-3脂肪酸的飲食，有助對抗活性氧類傷害、支持膠原蛋白生成。例如綠黃色蔬菜、水果、青背魚類、堅果等都是大塚篤司推薦的好食材。

充足睡眠與適度運動：高品質的睡眠能促進成長荷爾蒙分泌，這類荷爾蒙正是修復組織與細胞的重要推手；一旦長期睡眠不足，不只精神不濟，皮膚修復機制也會被打亂，讓肌膚失去彈性與緊實度，顯得鬆垮又下垂。

運動則是許多人忽略的抗老利器。規律活動能促進血液循環、幫助代謝老舊廢物；研究也發現，運動可增加真皮層厚度，有助提升肌膚緊實度與彈性，帶來「視覺年輕化」效果，讓整形外科醫師鄭穎推薦民眾平時養成「練肌肉」的好習慣。

禁菸與適度飲酒：菸酒也是影響老化速度的重要因子。吸菸會加速膠原蛋白流失，使肌膚彈性下降、皺紋加深；長期過量飲酒則容易導致肌膚乾燥、營養吸收不良，讓老化提早報到。

3.護膚習慣差異：守護肌膚屏障

大塚篤司指出，長年肌膚護理，能直接從肌膚表面護膚，來幫助抗老：

溫和清潔與保濕：溫和清潔、避免過度摩擦，並搭配適當保濕，有助維持皮膚屏障。

留意有效成分：挑選有科學根據且受專家認可的有效成分，例如A醇、維生素C、菸鹼醯胺等，來促進膠原蛋白生成、改善斑點與細紋。

減少肌膚不必要的負擔：避免對肌膚造成不必要的刺激，例如頻繁使用酒精濃度高的保養品、清潔力過強的洗面乳，或用力搓洗臉部，都可能破壞皮膚屏障，反而加速老化。

遺傳影響老化但不是唯一！日積月累好習慣拉開凍齡差距

此外，遺傳影響無法忽視，但並非決定抗老命運的唯一因素，大塚篤司坦言，家族遺傳與基因確實會影響老化速度，例如膚色較白者因黑色素防護力較低，對紫外線特別敏感，也較容易形成斑點。

然而，醫師強調，遺傳只是要素之一，並非最終結局。「肌膚老化不是簡單加法，而是一道多重變數的方程式。」大塚篤司指出，上述提到的紫外線、生活習慣、遺傳、保養方式、環境因素彼此交互作用，任何一項失衡，都可能加速老化，反之，日積月累的好習慣也有機會延遲老化，真正拉開視覺年齡差距。



