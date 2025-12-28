阿信和F3組團 五月天成「伴奏團」怪獸嗆：很啊雜

五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會新年快樂版回到台中。（圖／相信音樂提供）





五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會新年快樂版回到台中，今（28日）第二天一連帶來歌曲炒熱現場後，於TALKING環節就引發笑料，和F3組新團的阿信自稱「被排擠」，結果成員不僅沒安慰，更直呼：「我們只是伴奏小夥伴。」

阿信一開始以台語和五迷們互動喊：「呷飽沒？」聽見叫聲不夠，更開玩笑表示：「聽起來就是沒吃飽，我們今天唱短一點，放大家去吃宵夜」，而石頭則說阿信從開頭就在拖稿演出，「阿信從沒坐過前座，今天不止坐前座，還想開車，今天可能唱到天亮」，結果被瑪莎虧說：「開空頭支票。」

廣告 廣告

隨後阿信也預告台中舞台會有驚喜，結果被團員笑說沒有梗，讓他直呼：「你們又不是第一天組團，你們不會因為我組了別團，就覺得和我們不是一團了吧？」結果怪獸直呼：「會啊！我們就是伴奏團」，隨後阿信說是自己的「快樂小夥伴」，而他們則表示不要隨便定義他們的心情，又變成了「憂鬱小夥伴」，最後怪獸更直呼是「『啊雜』小夥伴」，讓阿信也笑封怪獸是「『啊雜』大夥伴。」

而怪獸、瑪莎、石頭、冠佑紛紛對於「小夥伴」爭論時候，讓阿信不僅笑讓他們一致對自己，還是要互相內訌選一個，結果又被回：「我們都是大人，你不要隨意定義我們的心情」，讓阿信也無奈笑說：「杰倫在講話的時候，小夥伴可以有那麼多意見嗎？」



【更多東森娛樂報導】

●快訊／朱孝天道歉了！認遭網暴情緒失控 聲明一次看

●朱孝天開撕大翻車 他點關鍵：早知如此何必當初

●王ADEN案街舞師「撕女學生胸章」完了！ 議員：教育局都覺得誇張

