阿信唱到一半想去看劉宇寧！搭車20分鐘過去再回來 釣出本人回應

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

五月天阿信與言承旭、吳建豪、周渝民9日起在成都一連舉辦4場《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，而在11日演唱會當天，阿信突然發文詢問，如果搭車去看附近劉宇寧的演唱會是否來得及，一番話讓粉絲笑翻，而劉宇寧本人看到後也隔空秒回阿信。

阿信表示想去看劉宇寧演唱會。（圖／相信音樂提供、翻攝自劉宇寧工作室微博）

由於當天阿信與劉宇寧分別在成都五糧液文化體育中心及成都東安湖體育公園舉辦演唱會，因此阿信直接在微博上表示，自己想去看一下劉宇寧的演唱會，更直接問網友：「都在成都FF後台Stand by，車程20分鐘，看一下大家喜歡的老大，再趕回來FF合唱，大家覺得來得及嗎？」甚至開頭還標示一個「急」字。

對此，當時正在演出中的劉宇寧得知消息後，也直接在舞台上回應阿信，「阿信老師說因為他也在開演唱會，離我們場館20分鐘，我也不知道我有這個榮幸，下次我去後台偷偷看他。」畫面曝光後，相關話題關鍵字直衝當晚微博熱搜，網友見狀都笑說兩人互動真的太有趣了，「阿信和劉宇寧是在路由器上衝浪嗎？網速也太快了」、「根本就是夢幻連動。」更有人敲碗希望他們未來有機會可以一起合作。





