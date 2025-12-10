阿信唱〈恆星不忘〉手勢多到被狂酸！他不忍了丟出帥照回應：合唱時請比好比滿！

（圖/取自阿信小紅書）

阿信最近跟周杰倫、F3世紀合體推出新歌〈恆星不忘〉，但MV上線後最先炸開的不是合作本身，而是阿信的「滿格手勢」！

從高樓天台到藍光舞台，他一邊彈吉他一邊狂比，各種指天、揮手、推鏡頭的動作全程沒在休息。網友直接留言：「阿信的手快比出萬里長城」「整段像在施魔法」，手勢多到成為 MV 最大記憶點。

（圖/翻攝自MV)

其中最被瘋傳的，是阿信穿著黑白禮服、站在藍色光點舞台那段。他情緒開到最滿，閉眼飆高音、手勢同步衝到天花板，彷彿所有情感都塞進手指裡的程度。網友形容他「手勢比戲份更搶眼」「阿信到底有沒有一秒是手放下的」，甚至有人說只看他的手就知道是哪個段落，討論度瞬間拉滿。

廣告 廣告

(圖/翻攝自MV)

但最有梗的是本人完全不避諱，反而自己加入玩笑。在小紅書發文時，他半開玩笑地說想看大家合唱〈Forever Forever〉，歡迎分享影片，但「記得一定要有手勢」。把網友原本的調侃變成互動密碼，本尊反應讓整件事更好笑也更圈粉。

(圖/取自阿信小紅書）

從 F3 合體的期待，到阿信靠「停不下來的手」再次接管討論區，他用最阿信式的方式把酸語轉成趣味！現在看 MV，畫面裡真正搶戲的不是特效，也不是服裝，而是那雙永遠忙碌的手。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！

曾經65公斤現在是「黑絲襪美腿女神」！A-Lin 3個月瘦10公斤的「鬆弛瘦身法」再掀熱議！