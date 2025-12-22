阿信墜落舞台仍親口「致謝朱孝天」一句話讓5萬歌迷集體淚崩！

娛樂中心／蕭翰弦報導

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信「F✦FOREVER恆星之城」上海。（圖／相信音樂提供）

五月天阿信日前領軍，攜手言承旭、周渝民、吳建豪合體舉辦《F★FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會，掀起一波橫跨世代的青春回憶殺。然而在昨（23）晚演唱會，卻驚傳舞臺意外，阿信於演出過程中不慎跌落舞臺，引發全場一陣驚呼。所幸他很快重新站上舞台，並在隨後的talking環節中，一段真摯又動人的話語，安撫粉絲情緒，將全場氣氛推向最高潮。

阿信在台上坦言，自己再過不到一個小時，就會回到五月天的身分，完成這次特別的任務。並感性表示，過了今晚，未來是否還能再以「第四人」身分站上這樣的舞台，其實連他自己都不知道，「也許，這會是我在恆星之城舞台上的最後一次。」因此，他希望能佔用大家一點時間，說出心底最想說的感謝。

阿信逐一點名感謝言承旭、周渝民、吳建豪與柴智屏，最後感謝朱孝天（圖／相信音樂提供）

阿信逐一點名感謝言承旭（Jerry）、周渝民（Vic）、吳建豪（VanNess），也感謝當年促成經典延續的重要推手「柴姐」，更特別提到無法到場的朱孝天（Ken），一句「我不忍心這個四面台始終空著一個角落」，讓現場歌迷瞬間紅了眼眶。簡短卻溫柔的一句話，被不少粉絲形容是「阿信式的善良」。

他也透露，這一個多月來自己已唱了22場演唱會，但為了這四個夜晚，仍用盡所有夾縫中的時間與心力準備，只因覺得「很開心、也很榮幸」。面對外界稱他是「相信音樂的老闆，理所當然該站出來補位」，阿信則笑著澄清自己不是老闆，只是一個對音樂與舞台「無比熱情、也無比固執」的人。

談到這場演唱會的意義，阿信將話題轉向台下的觀眾。他形容，2025年也許不是每個人生命中最好的一年，但卻是這些青春偶像重新回到大家人生裡的一年。那些曾守著螢幕、蒐集流行音樂的少年少女，如今各自在生活中奔波、成家、為家庭付出，而這四個夜晚，是他們想送給歌迷的一份禮物。

「當年，我們都是青春的流行曲，而如今，你們都是能夠發光發熱的恆星體。」阿信最後舉杯向全場致意，邀請所有人一起回到最好的時光，讓現場5萬人紛紛淚崩吶喊。

