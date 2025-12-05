阿信太瘋！F4掰了朱孝天找周杰倫站C位 夢幻男團新歌曝光

【緯來新聞網】「五月天」阿信今年將「F4」請到大巨蛋演唱會上當嘉賓後，繼續推出他們團體演出，卻少了朱孝天、變成「F3」，但阿信還是能變出新花樣，找來周杰倫跨刀，與言承旭、吳建豪、周渝民，5人推出全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，可說是非常破天荒的夢幻聯動。

真沒想到周渝民（左起）、吳建豪、周杰倫、言承旭、阿信會合體出歌。（圖／相信音樂提供）

言承旭、吳建豪、周渝民在戲劇、電影、音樂各有一片天，多年後3人再次在樂壇攜手合作，這回加上周杰倫、阿信助陣，5人唱得開心也玩得盡興，更從中獲得感動。



吳建豪被新歌的旋律和歌詞打動整個靈魂，包容年輕的自己，把最好的人事物留在身邊；言承旭回想過去，他說：「因為經歷過很多事，經過了成長和包容，以前故事都會在心裡面流動著，大家現在還能再一起，很珍惜這樣緣份。其實就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去。」



周渝民感觸極深地說：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴最美好的回憶，獻上〈恆星不忘Forever Forever〉，永永遠遠！重回最好的時光，永恆回憶就像恆星不忘。」



其實早在五月天今年在大巨蛋演唱會前1個月，阿信就向周杰倫邀歌，對方只回：「不錯喔！」盼啊盼啊到了9月，阿信再傳訊，周杰倫反出考題要阿信先寫詞，阿信說：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般3天就寫好了。」〈恆星不忘Forever Forever〉今（5日）晚間5點全球同步數位上架。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

鍾欣凌認了有產後憂鬱 被女兒問「是不是快死掉」超心疼

劉冠廷被媽叮囑謹慎談「性騷導演蕭雅全」 曝《老狐狸》拍攝現場狀況