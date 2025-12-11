阿信年過半百了！50歲仍超扯凍齡狀態 網友一查驚呼「竟然跟翁立友同年生」

五月天阿信（左）迎接半百生日，網友意外發現他與台語歌王翁立友（右）竟是同歲，引爆熱議。（翻攝自臉書/五月天 阿信、翁立友 only you）

「沒有比較沒有傷害？」五月天主唱阿信上週六（6日）已迎來50歲生日，正式邁入「知天命」的半百年紀。他在當天發表長文生日感言，分享對人生與音樂的感悟。粉絲透過社群平台湧入祝福留言，而意外冷知識也引起網友熱烈討論：阿信竟與台語歌王翁立友是同一年出生。

五月天阿信已經50歲了？

阿信自1997年出道至今，音樂生涯已邁入第26年。他不僅保持著獨特嗓音與創作才華，在舞台上活力四射的表現，也讓外界難以將他與「50歲」聯想在一起。長期以來的凍齡外型和穩定健康的狀態，使阿信在粉絲心中始終保持年輕形象。

阿信與翁立友真的同年出生嗎？

然而，網友近期發現，阿信與專唱深情台語歌曲的翁立友同年出生，出生年皆為1975，立刻引起熱議。網友留言寫道：「蛤！？阿信那麼大喔？！」「我以為翁立友有5、60歲了」「太衝擊了吧！以為翁立友是長輩」「阿信是有吃防腐劑嗎」令網友直呼「沒有比較沒有傷害」。

阿信50歲生日有什麼特別感言？

阿信在生日當天以長文感言分享人生與音樂體悟，感謝粉絲多年支持。即便步入半百，也將持續以音樂和演唱回饋歌迷，粉絲則以祝福與笑談「凍齡祕訣」的方式，為生日增添趣味話題。

