阿信忍不住化學反應 嘟嘴偷親言承旭畫面流出

〔記者張釔泠／台北報導〕F4回歸舞台開唱近日掀起了熱潮，阿信的加入更產生了許多「化學反應」，網友捕捉了到了阿信在舞台上「嘟嘟嘴」想親言承旭的照片，阿信看了都忍不住笑出來。

F4的言承旭、吳建豪、「仔仔」周渝民以及五月天阿信聯手在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，目前已經唱完兩場，場場爆滿，吸引了各國粉絲前來朝聖。

雖然朱孝天缺席，不過阿信的加入激出許多火花，與團員的互動讓歌迷看得相當過癮。演唱會上言承旭笑說，這次同台發現阿信的腿好長，喊他「長腿信」；阿信也在台上，親密搭著言承旭的肩膀，隔空親親言承旭，被網友笑著打趣「有人已動真情」，阿信忍不住轉發截圖俏皮打五個問號。

這次經歷許多波折才完成演唱會，仔仔也感動問：「要不要抱一下？」阿信卻和言承旭抱起來，仔仔開玩笑喊：「你們兩個幹嘛啦？」最後4位歌手一起擁抱，畫面感人。

