阿信成都跌倒 吳建豪揪兇手猛「揍」 歌迷氣氣：不要再穿這件

五月天阿信（左）昨（11日）在成都「F✦FOREVER恆星之城」演唱會上又跌倒了。（翻攝阿信Threads）

結束在臺中洲際棒球場舉辦的6場五月天#5525+1《回到那一天》演唱會新年快樂版後，阿信隨即飛往成都，與F3言承旭、周渝民、吳建豪續跑「F✦FOREVER恆星之城」演唱會；昨（11日）演唱會上，阿信一個華麗轉身動作，卻被吳建豪大衣絆到跌倒，立刻站起來繼續唱，而吳建豪拎著大衣下擺狂拍的模樣讓歌迷笑翻。

阿信上月22日在上海演唱會跌倒（左圖），昨天被絆倒穿得是同一套衣服，讓歌迷怒吼「不要再穿這件了！」（翻攝阿信Threads）

自從上個月阿信在上海演唱會跌落舞台，F3成員們就特別關注阿信在舞台的動線，周渝民擔心阿信唱得太忘我、越站越靠近舞台邊，直接伸手抱住他不讓再往前。昨晚阿信又跌倒，不但吳建豪馬上將他扶起來，遠方的言承旭也趕緊跑過來關心。

吳建豪不斷「暴打」絆到阿信的大衣下擺。（翻攝阿信Threads）

除了台上各種意外插曲，「F✦FOREVER」成都站更像是一場老友聚會，4人以新歌〈放手一搏〉氣勢開場，但歌迷最愛的還是互虧環節，言承旭、吳建豪、周渝民首場就被拱脫衣秀肌肉，唯獨阿信包緊緊，被周渝民當眾調侃，阿信只好撒嬌求饒：「初代團員又欺負我，等唱到80歲，我胸肌就練成了啦！」不過成都歌迷的熱情確實讓4人嗨過頭，阿信看著已經脫掉外套的言承旭笑喊，才唱完〈離開地球表面〉大家就這麼辣，「我怕唱到第3首你們連褲子都脫了！」

「F✦FOREVER」演唱會成都場今還有一場。（相信音樂提供）

除了合體噴發賀爾蒙，團員個人舞台也展現誠意；吳建豪一口氣帶來〈Dance Until We Die〉、〈Save me〉等6首新歌，這些作品由他在英國天團The Script製作人David Lucius King操刀下完成，更橫掃KKBOX各大新歌榜冠軍。他帶著這股「霸榜」氣勢回到家鄉舞台，與阿信的搖滾魂交織，讓成都的冬天瞬間燒成盛夏7月。

