阿信拍〈恆星不忘〉MV手很忙被虧「介紹護手霜」 本尊笑曝真實原因

五月天阿信和周杰倫與F3世紀合體，推出新歌〈恆星不忘〉。（圖／相信音樂臉書）

五月天阿信和天王周杰倫、言承旭、吳建豪以及周渝民世紀合體，推出新歌〈恆星不忘〉，MV火速衝破600萬點擊率，月底在上海的演唱會，5萬門票也秒殺售出。不過，阿信在MV裡不斷抓空氣的畫面，被網友揶揄「手很忙」，對此，他也在直播中訴説原因了。

F3與周杰倫、阿信首推出新歌〈恆星不忘〉，在MV中前半段講述5人這些年來帶給觀眾的經典作品，最後畫面5人合體，搭配著歌曲，雙手不斷擺動，相較於其他4人，阿信的動作更被網友揶揄「好油好尬」、「他們的手是一定要動嗎」、「陳信宏到底在旁邊忙什麼看不懂」、「為什麼阿信可以自己是1.75倍速」、「手很忙，不知道以為在介紹護手霜」。

對此，阿信近日開直播時解釋，拍MV時如果只是單純站著唱歌，基本上導演就會說再一次，「可是當你有動作之後，導演就會說OK這個好。」阿信笑說如果想要提早收工，根據自己出道25年來的經驗，「手勢一定要多起來，氣氛一定要嗨起來。」

阿信在〈恆星不忘〉MV手勢太多被網友酸老氣。（圖／翻攝YouTube／相信音樂）

〈恆星不忘〉MV推出後，5人的史詩級合體掀起7、8年級生的回憶，但網路上也掀起不少批評，看似不夠符合大眾期待，「明明不缺錢為何要拍這麼土的MV」、「他們看起來在宇宙超忙卻又不知道在忙什麼」、「跟相信音樂合作以後的每個人，都會自動變那麼油膩嗎」、「我感覺很像張菲、胡瓜、徐乃麟合體拍MV的感覺」、「周杰倫的比特幣都被捲走了是不是」、「我真沒想到2025還能聽到這麼老派的歌」、「朱孝天看到留言區很慶幸自己沒有參加」、「這MV看起來就是有一種高畫質的廉價感」。

