阿信提及朱孝天！揭與F3合體原因 「不忍讓他們獨自承受所有壓力」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

團體F4自今年7月於五月天演唱會上合體後，掀起粉絲回憶殺，不過之後的單曲、演場會計畫因為成員朱孝天頻頻暴雷，引發的爭議，導致最後由阿信帶領言承旭、周渝民和吳建豪到上海開唱。今（23）日阿信於社群發文提及了朱孝天，更透露之所以與其他F4成員一起登台的原因。

阿信於社群發文提及了朱孝天，更透露與其他F4成員一起登台的原因。（圖／相信音樂提供）

阿信文章開頭先是感謝言承旭、周渝民和吳建豪還有當年拍攝《流星花園》的製作人柴智屏，接著他與不忘提及朱孝天，「也感謝暫時未能赴約的KEN。」他坦言，這不是大家所期待的畫面，接著向大家承諾，「我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景。」也提到這一個多月來自己唱了22場演唱會，而為了這4個夜晚，他已經用盡夾縫中所有時間與能力，「但我必須說，我很開心，更是榮幸。」

廣告 廣告

阿信表示，自己之所以會登台，「是因為我不忍心，讓這4面台始終空著一個角落，不忍心讓他們三人，獨自承受所有壓力，更不忍心讓等待了20年的你們落空。」或許2025年不是最好得一年，「但他們出現在你生命中的那年，一定是你童年中青春裡，最夢幻的那年。」陪伴大家走過人生各個階段，而看到大家如此努力生活，他認為，自己必須為大家送上這份禮物，「因為你值得最好的一切，當年我們都是青春的流星群，如今你們都是能夠發光發熱的恆星體，重回最好的時光，齊聚在這座『恆星之城』。」





更多FTNN新聞網報導

朱孝天慘被踢出F4！發聲曝拒絕相信音樂3要求內幕 「太昧良心了」

「F4變F3」下個月上海開唱！朱孝天狀況外 低調丟10字回應了

F4缺一變F3沒了他！演唱會12月起跑 阿信將任音樂製作

