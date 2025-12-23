阿信摔下舞台太震撼 返台收大咖影后親煮豬腳麵線去霉運

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天主唱阿信完成和言承旭、吳建豪、周渝民的4場「恆星之城」演唱會之後已返台，一回到台北就感受到友情溫暖，日前他在演唱會最終場不慎摔下舞台，現場粉絲尖叫連連，阿信事後去醫院檢查也向關心他的粉絲報告「一切平安」，今晚就是平安夜，歌迷也期待他接下來的台中跨年演唱會都平平安安。

阿信在社群分享他捧著一碗豬腳麵線的照片，並提到：「謝謝劉若英，一回到台北，第一時間就給我一大鍋自己做的清燉友情的豬腳麵線」，通常在台灣的傳統習俗中，吃豬腳麵線是「過運」、「去霉運」的象徵，劉若英和阿信彼此都當過對方演唱會嘉賓，前陣子也合唱電影《我們意外的勇氣》宣傳曲《意外勇敢的臉龐》，兩人擁有好交情，知道阿信跌落舞台，劉若英當然也心疼，因此阿信回台後，她也送上豬腳麵線希望阿信平安。

廣告 廣告

返台略作休息後，阿信將投入12月27日起五月天在台中洲際棒球場的6場演唱會，要陪伴歌迷跨年，並迎向2026新的一年。

【看原文連結】

更多自由時報報導

阿信跌落舞台3字報平安 索吻F3回歸五月天下一站台中

價碼居高不下成關鍵？ 林襄聲勢下滑、收入縮水數百萬

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

【12/22～12/28生肖運勢】年關將至「防小人、遇貴人」助運2026大吉大利

