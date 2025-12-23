阿信摔落舞台報平安 F3獻吻表關心

言承旭、周渝民、吳建豪、阿信在上海舉辦4場「F★FOREVER恆星之城」演唱會，22日落幕。阿信最終場不慎從2米高的舞台摔落，雙手也濺血，令全場震驚又憂心，他敬業重返舞台完成演出，事後在社群發文報平安，更在演唱會尾聲吐露心中的感謝，一席話令粉絲心疼又感動不已。

阿信前晚演唱〈派對動物〉時不慎跌落舞台，當他重新站上台，吳建豪立刻衝上前查看，並在他左臉親一下，他接著向一旁周渝民索吻，後來言承旭也親他。他事後發文幽默說：「史上第一個集全F3的吻的男人。謝謝大家關心！醫院檢查一切平安，我愛你們大家！」

阿信是促成F4在五月天演唱會合體最大功臣，更掌舵新歌及全新演唱會，儘管少了朱孝天，但他從未放棄努力呈現更完整的陣容，前晚尾聲向言承旭、周渝民、吳建豪，還有拍攝《流星花園》的柴智屏致謝，「也感謝暫時未能赴約的Ken（朱孝天），我知道，這不是所有人最期待的畫面，但這是我能為你們呈現最好的風景。」豈料朱孝天冷回：「可是我這邊沒有收到任何消息，場面話，聽聽就算了吧。」

周六將歸隊五月天

身兼五月天主唱的阿信，這一個多月唱了22場演唱會，仍用盡夾縫中所有時間和能力加入F3，「是因為我不忍心，讓這個四面台空著一個角落，不忍心讓這3個人承受所有壓力，更不忍心讓等待20年的你們希望落空。」而阿信本周六也將歸隊五月天台中「回到那一天」演唱會，與歌迷一同迎接2026。