阿信摔落2米舞台 「台中開唱首現身」 狀態曝光

五月天《回到那一天》巡迴演唱會重回起點台中站唱跨年。（圖／相信音樂提供）





五月天繞世界一大圈，今（27日）帶著帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會回到起點台中，以「台中站新年快樂版」連唱6天，票房約4.5億，並吸引15萬人朝聖，這也是阿信摔傷後首度現身，大家關心的身體狀況也曝光。

日前阿信與「F3」言承旭、周渝民、吳建豪合體舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會時候，不慎摔落2米舞台，隨後阿信快速回到舞台，經紀公司相信音樂和本人都立刻報平安。

今日5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站新年快樂版開唱，阿信受傷後首度現身，開場一連帶來〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈盛夏光年〉以及〈約翰藍儂〉和〈有些事現在不做一輩子都不會做了〉組曲等7首歌曲，大家也格外關注其身體狀況，可以看見除了虎口和手背貼有OK繃，阿信整體狀態完美。

廣告 廣告

而在成員們自我介紹時候，因瑪莎有彈錯，被笑說是「烙賽」，和阿信開玩笑時候，阿信更直呼：「雖然我敲到腦袋，但我還是會比你厲害」，開玩笑提及此事，也可以看出本人對於意外摔下舞台並無太大心理陰影。



【更多東森娛樂報導】

●他去年尾牙找邱軍、今年王ADEN 網：公司有詛咒？

●王Aden炎上風波！連丟北宜跨年演 幕後人員再爆「排場大」

●快訊／朱孝天道歉了！認遭網暴情緒失控 聲明一次看

