阿信攜F3上海開唱跌落2公尺高舞台 相信音樂回應了

【緯來新聞網】「五月天」阿信今晚（22日）和言承旭、周渝民、吳建豪在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦尾場《F FOREVER 恆星之城》演唱會，卻驚傳阿信從約莫2公尺高的舞台跌落意外，唱片公司相信音樂回應：「阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。」

阿信演唱會爆意外。（圖／翻攝阿信臉書）

阿信和F4成員言承旭、周渝民、吳建豪一連在上海開4場演唱會，根據《三立新聞網》報導，在演唱到嗨歌〈派對動物〉時，阿信突然在舞台上不慎跌落，突如其來的狀況全場粉絲瞬間嚇到，氣氛從狂歡急轉為緊張。



事發當下，站在一旁的吳建豪第一時間目睹整個過程，立刻衝向阿信的位置關心，過程中差點連自己也要失去平衡，言承旭與周渝民也隨即趕往舞台前查看狀況。現場演出短暫中斷約30秒，F3先安撫歌迷情緒，阿信重新現身舞台還能與歌迷開玩笑，無大礙。

