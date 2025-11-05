阿信曝最想約看電影的人是他 曝五月天團員最「意外」人生：曾是不婚族

五月天主唱阿信為《我們意外的勇氣》首度擔任電影監製，昨（5日）勤跑映後時表示：「我從來沒有擔任過電影監製，這次能參與，我學了很多，真的覺得很榮幸。」他感性分享，一首歌5分鐘就能感動聽眾，但「一部電影是10個月孕育出來的生命」，更需要觀眾進戲院親自感受這種慢火細熬的生命力。

《我們意外的勇氣》由阿信多年好友、導演游紹翔執導，改編自導演的真人實事。阿信提到：「這是一個平凡家庭的故事，卻波瀾壯闊得像史詩。人生很多時候，勇氣不是準備好的，而是意外誕生的。」

三地跑映後座談 阿信攜小V開唱催出滿場票房

為了宣傳電影，阿信昨日摒除萬難，從東區信義威秀一路來到京站威秀，最後在西門町的豪華i89影城，一共跑了三地映前、映後座談，累積共2500人次。為了回饋熱情影迷，阿信甚至還帶著電影歌曲〈意外勇敢的臉龐〉作詞作曲的創作歌手小V，陪他一起在現場開起迷你演唱會。阿信表示：「演唱會一定要到現場才感受得到，電影也一樣。黑暗中一起呼吸、一起被觸動，那種力量不是手機能給的。」

映後最催淚瞬間：臍帶繞頸獲救女兒成護理師

阿信在映後座談中提到，最難忘的一幕來自一位媽媽的分享。這位媽媽說，20年前她生產時因胎兒臍帶繞頸，緊急送醫後，胎兒因生命危急在ICU住了一週，所幸及時搶救。

廣告 廣告

今日母女一起來看電影，女兒剛好是護理師上任第一天。阿信說，那一刻全場都差點哭出來，「你會發現，生命裡最平凡的故事，往往最不平凡。」他也特別提到片中男主角的成長，認為「很多人以為男孩成為男人，是畢業、當兵、結婚的那一天，但其實，是當爸爸的那一刻。」這份從害怕到勇敢承擔的「父親角色」的勇氣，是他在片中最有感的部分。

笑邀五月天瑪莎看電影：人生的「意外」最有戲

被問到最想邀誰來看這部電影，阿信笑說：「我想邀很多人啊，最好一次約一千人！」但只能選一個時，他也立即點名五月天成員瑪莎。「這傢伙高中說永遠不會結婚、不會生小孩，結果他最早交女友、結婚、還一次生雙胞胎。這就是人生的『意外』啊！」

阿信補充，他希望瑪莎能透過電影回顧自己的「意外勇氣」，並笑稱五月天成員的人生也很有戲。他鼓勵觀眾，這部片不只適合情侶，更應該帶著家人走進戲院：「媽媽帶女兒，女兒帶爸爸，朋友、同學、同事一起看，會有很多話想說。這部片帶來的，不只是眼淚，還有力量。」



回到原文

更多鏡報報導

王心凌感情現況曝光！自曝身邊許多好朋友 已有「最親密的伴侶」

專訪／邵奕玫驚曝高中暗黑內幕認會自殘「拔頭髮」 為圓星夢「宮鬥劇」真實上演

直覺保命！網紅MIGA美家驚揭9月被黃明志邀約 曝光他試探底線5大手法