阿信根本沒放棄！朱孝天激進砲轟相信音樂反被罵「攪屎F4」

【緯來新聞網】「F4」在「五月天」阿信的努力下，終於睽違16年合體復出，本該是美意與好事，卻因傳出朱孝天屢次在網上發表意見及大嘴巴，硬生生害得F4減一變「F3」，新歌、新巡演都沒有他。朱孝天選在今（8日）開嗆唱片公司「相信音樂」與高層，更稱「看新聞才知被退出」，沒料到一番言論沒打動網友，反被罵「矛盾、自說自話」，更有許多人留言心疼一直努力希望F4能團圓的阿信。

朱孝天（左圖）現在只能看著F3和阿信合體。（圖／翻攝朱孝天、阿信IG）

朱孝天拍攝影片坦言有洩密行為，然後表示自己拒絕相信音樂3個要求，就被單方面切斷聯繫，看新聞才知道「被退出」，更點名公司執行長艾姐對他抹黑、潑髒水。他說得煞有其事，未料馬上就被偵探網友翻出4個月前的直播，「自己親口說艾姐聯繫你2年，一直沒放棄，你被打動了才同意合體的」，明顯與現在說「被踢出局」前後矛盾。

朱孝天滿心期待瘦身15公斤，一場空。（圖／翻攝朱孝天IG）

凡走過必留下痕跡，他喜歡直播外，老婆韓雯雯同樣愛分享，日前直播提到朱孝天「很期待」復出這件事，積極準備減肥15公斤，完全互相打臉，又被網友酸「怎麼又成了你一開始就拒絕了，你們兩能不能統一口徑再發言」、「不用相信音樂公關，其他三位的表現足以說明真實情況，究竟是誰在攪屎」。



其實，阿信6日過生日時的發文就埋藏伏筆，「我會繼續努力，也許未來的旅程，還有機會給大家一場全員到齊的流星與煙花」，半夜直播時也說：「很多人說這不是F4最完整、希望的陣容，這個我們當然也知道，我們還是不放棄任何機會，呈現大家最想看、最完整的陣容。」就以旁觀者角度來看，阿信最終還是希望F4能全員到齊，應該沒想到事情瞬間變了調，不少粉絲留言表示心疼「好心被雷劈」。

