阿信演唱會又出意外！驚險倒地畫面曝光…網：背後一陣冷汗

「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會昨（11）日在中國成都展開第三場演出，由五月天主唱阿信攜手F3組合——言承旭、周渝民與吳建豪共同登台。演唱會中，阿信在演唱〈離開地球表面〉時，再度發生舞台跌倒意外，驚險一幕讓現場歌迷尖叫連連，所幸危機被迅速化解，演出順利完成。





阿信在表演時，不慎勾到吳建豪衣角跌倒，幸好吳建豪快速扶住。（圖／翻攝自 Threads ＠ashin_ig）

在演唱會進行到一半，阿信演唱〈離開地球表面〉時，他隨著音樂旋轉跳動到情緒高點，右腳意外勾到吳建豪外套下擺，整個人瞬間重心不穩向後倒去。突如其來的狀況不僅讓阿信往後摔倒，吳建豪也被衣角牽動，險些失去平衡撲向阿信。所幸吳建豪反應迅速，立刻伸手將阿信扶穩，兩人迅速調整站姿與呼吸，隨後毫無慌亂地繼續演唱，展現舞台經驗與專業默契。





阿信舞台小跌倒嚇壞粉絲，但演出氣氛不減，掌聲尖叫反而更熱烈。（圖／翻攝自 Threads ＠ashin_ig）

畫面曝光後，粉絲紛紛留言「同一首歌同一件衣服，我真的背後一陣冷汗」、「吳建豪反應是真的快」、「鞋子太高了，丟了吧！矮一點沒關係」，現場歌迷雖被嚇出一身冷汗，但演出氛圍並未因此受影響，掌聲與尖叫聲更為熱烈。據了解，這並非阿信首度在巡演中跌倒，在早前上海站最終場，阿信疑似踩空從舞台邊緣摔落，造成手部流血，讓粉絲非常緊張。

阿信被F3調侃穿太保守，他幽默回應「初代團員又在欺負我」，還笑說唱到80歲胸肌就能練成。

值得一提的是，F3三位成員在首場就被拱脫衣秀肌肉，只有阿信包緊緊，讓周渝民忍不住調侃他「我覺得問題在你身上，你昨天不應該穿那T恤」。阿信則幽默回應「各位，初代團員又在欺負我了！」他也笑稱，如果能持續唱到80歲，胸肌或許就能練成。









