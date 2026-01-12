阿信演唱會想落跑！搭車20分鐘「去看劉宇寧」急問：來得及嗎？

娛樂中心／綜合報導

「F3」言承旭、吳建豪、周渝民、阿信「F✦FOREVER恆星之城」成都。（圖／相信音樂提供）

五月天阿信與「F4」成員言承旭、吳建豪、周渝民，9日起一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會成都場，沒想到演出到一半，阿信突然在後台發文，詢問粉絲自己是否來得及搭車前往劉宇寧的演唱會，一番話逗樂大票粉絲，也意外釣出劉宇寧本尊回應了。

阿信微博發文。（圖／翻攝自阿信微博）

阿信11日晚間8點突然在微博發文，寫道「FF後台，想去看一下劉宇寧演唱會，都在成都FF後台Stand by，車程20分鐘，看一下大家喜歡的老大，再趕回來FF合唱，大家覺得來得及嗎？」，貼文一出立刻登上微博熱搜。

有趣的是，正在成都東安湖體育公園開唱的劉宇寧見狀後，立刻隔空回應阿信：「今天不知道他有這個想法，也不知道我有這個榮幸，所以下回我去他後台偷偷看他好不好？」雙方一來一往的互動逗樂大票粉絲，直呼：「夢幻聯動」，瘋狂敲碗兩人合作。

