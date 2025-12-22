阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」

阿信在昨晚演唱會上，不幸從舞台跌落。（圖／翻攝微博／召喚師）

F4成員言承旭、吳建豪、周渝民攜手五月天主唱阿信，在上海舉行《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，連續四晚帶來熱血演出。不過，在最終場22日晚間，現場卻驚傳意外事件。阿信於演出途中，疑似為了與觀眾更近距離互動，不慎從約2公尺高的舞台邊緣摔落，事後他也在社群上親自報平安。

根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全場掌聲支持。

所屬公司相信音樂隨後發出聲明指出，阿信狀況良好，演出結束後將由醫療團隊進行詳細檢查，感謝外界關心。而阿信本人也在23日凌晨透過社群平台報平安，在Instagram及臉書上表示：「謝謝大家關心，醫院檢查一切平安，我愛你們大家。」並強調「我很好」。

為了舒緩粉絲情緒，阿信幽默貼出重返舞台片段，畫面中他與言承旭、吳建豪、周渝民開玩笑「索吻討拍」，並加上「阿信摔下2米舞台沒事，回來最想要......索吻！」的大字標語。

粉絲紛紛在底下留言心疼表示，「主唱大人拜託你一定要做核磁共振，檢查腦震盪，還有！還要二十四小時有人監護一定要觀察有沒有不舒服，頭暈嘔吐之類的」、「有醫護五迷說飛機的氣壓可引發內出血，要小心啊」、「答應我們要健健康康平平安安的唱到八十歲」、「一定要平安健康，我們真的很擔心 不要嚇我們」。

