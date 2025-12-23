阿信演唱會道謝盼F4齊聚！朱孝天冷回「場面話」對話流出

藝人阿信日前與F3言承旭、周渝民、吳建豪在上海演唱會上合體，對於朱孝天的缺席，阿信暖心稱是「暫時未能赴約」，並表示會努力讓F4重聚。但朱孝天本人似乎不領情，在自己的粉絲群組裡冷回是「場面話」，對話紀錄曝光引發網路熱議。

五月天主唱阿信在社群平台上發文，先是感謝言承旭、周渝民、吳建豪，並稱缺席的朱孝天是「暫時未能赴約」，坦言「我不忍心這個四面台，始終空著一個角落」，稱自己會努力「呈現最完整的風景」，讓許多粉絲相當感動。

阿信表示會努力讓F4重聚。圖／翻攝自五月天阿信@IG

對此，也有網友將該言論轉貼到朱孝天的粉絲群組當中，但朱孝天回應卻是相當冷淡，「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息，場面話，聽聽就算了吧」。

粉絲群聊的對話曝光，朱孝天態度引發網友批評。圖／翻攝自啵妹駕到微博

朱孝天的回應態度引發中國網友熱議，輿論一面倒的批評他，「這就真的有點沒格局了」、「他這個情商，路只會越走越窄」、「想聽瑪莎罵他」、「他居然有500人群」。

