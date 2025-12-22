阿信當男團得心應手！穿粉色西裝加入F3化身「北投舞王」

【緯來新聞網】言承旭、吳建豪、周渝民和「五月天」阿信日前在上海一連舉辦4場《F FOREVER恆星之城》演唱會，近3小時的演出、獻唱超過30首歌曲。作為樂團主唱阿信難得跳舞，化身「北投舞王」與言承旭、吳建豪、周渝民齊跳，全場嗨翻。

阿信（右起）、言承旭、吳建豪、周渝民一起開演唱會。（圖／相信音樂提供）

他們騎乘重機以新曲〈放手一搏〉搭配16位舞者磅薄開場，歌名同時是四人的心聲，為了這次合體演出「放手一搏」。阿信讓F4再度合體，「其實到這刻之前，我一點都不覺這演唱會會變成真的，一直覺得是不可能的演唱會」。



阿信透露，其他三位都是完美主義者，「這場演唱會要怎麼辦，燈光舞台走位，這幾位哥用累積20年的心情準備，都為了在場每一位，因為你們值得」。周渝民隨即解釋：「我們的完美是為了迎接你。」並

廣告 廣告

阿信嘗試粉色西裝，備受討論。（圖／相信音樂提供）

言承旭很有感發表想法，「我們能夠站在這，要叫他長腿信，幫我們實現（夢想），幫我們做了很多的事」，聽到他們這樣說，阿信回說：「這不是應該在慶功宴說的話，現在才第一場。」



演唱會最後，言承旭、吳建豪、周渝民、阿信再度站上繞場恆星舞台演唱〈煙火的季節〉，接著演唱破億歌曲〈恆星不忘 Forever Forever〉。



等了20年的演唱會，歌迷送300個花籃應援，成為該場地最多的一次。全新單曲〈放手一搏〉12月23日凌晨12點01分全面上架；吳建豪新曲〈Dance Until We Die〉、〈Ur The Reason〉19日已數位上線；言承旭、周渝民新曲也將陸續上架。

更多緯來新聞網報導

侯彥西參與實境節目《行動電源出發吧》 鐵粉從馬祖來應援

MAMA照常舉行傳取消紅毯加入默哀 aespa捐款救助香港大火災民