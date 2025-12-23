阿信發文！跌落舞台自嘲「腦袋沒摔壞」 因一事點名朱孝天

五月天阿信在上海演唱會舞台上的意外跌落引發關注，事件發生在他與F4成員言承旭、吳建豪、周渝民合作的演出中。跌落後，阿信展現敬業精神迅速回到舞台繼續演出，並於隔日在社群媒體發文表示自己「腦袋沒摔壞」，安撫粉絲擔憂。他同時分享了參與這場演唱會的心路歷程，感謝三位F4成員的陪伴，特別點名了未能出席的朱孝天。

阿信摔落舞台後發文報平安。（圖／相信音樂提供）

在22日晚間的上海演唱會最後一場演出中，五月天阿信在表演《派對動物》時意外踩空跌落舞台，全場觀眾的歡呼聲瞬間轉為驚叫。從不同角度可以看到，阿信在滾落樓梯的同時，左手和背部連帶撞到了舞台燈具。當時，吳建豪立即朝阿信的方向衝去，反應相當迅速，但在急忙之中自己也差點跌倒。

阿信摔落舞台令粉絲擔心他的傷勢。（圖／翻攝自微博）

儘管遭遇意外，阿信展現出高度的專業精神，稍作整理後便回到舞台繼續演唱。他還幽默地在台上向其他人索吻，試圖緩和氣氛，讓大家不要太過擔心。

23日清晨，阿信在社群媒體上再次發文表示：「再過不到一小時，我就會回到五月天」，並附上上海四場演出的精華片段。針對自己的傷勢，他在留言區簡單表示「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好」，安撫粉絲的擔憂。

阿信發文報平安。（圖／截圖自阿信threads）

阿信在文中更分享了促成與F4合作的心路歷程，他表示：「會站上這個F3的熱情的舞台，是因為我不忍心讓這四面台始終空著一個角落」，親自解釋了為何加入這場演唱會的原因。他感謝言承旭、吳建豪、周渝民三位成員，也特別點名「感恩暫時未能赴約的朱孝天」，儘管日前朱孝天與相信音樂的關係有些緊張，阿信此舉顯示出釋出善意的態度。

