阿信直播自誇「北投金城武」！欠劉若英一首歌終於誕生

《我們意外的勇氣》監製五月天阿信，與主演劉若英、薛仕凌。（圖／壹壹喜喜電影）





《我們意外的勇氣》監製五月天阿信前晚也意外地出現在自己社群的直播間，他開玩笑說自己是北投金城武，還要大家不要打錯他的綽號，樂翻一堆五迷。他也特別提到自己欠「奶茶」劉若英一首歌，因為劉若英從疫情前就跟他邀歌，結果卻先等來阿信幫品冠寫了一首歌，劉若英現在終於盼到了〈意外勇敢的臉龐〉。

阿信說：「這首歌寫得東西有點複雜，要滿足很多的視角，電影裡男主角對女主角，女主角對男主角，剛出生到這個世界上的寶寶對母親的視角，母親對寶寶的視角。如果你看完電影再去看這首歌的歌詞的話，你會發現，北投金城武，真的蠻厲害的。」他在直播中還特地買了甘蔗汁來跟粉絲乾杯，因為在《我們意外的勇氣》中甘蔗汁是相當重要的一個關鍵食物，也顯示阿信對於電影的愛與用心。

廣告 廣告

劉若英主演《我們意外的勇氣》演繹出懷胎生小孩的辛苦歷程。（圖／壹壹喜喜電影）

劉若英主演《我們意外的勇氣》演繹出懷胎生小孩的辛苦歷程。（圖／壹壹喜喜電影）

劉若英對於《我們意外的勇氣》的拍攝宣傳忙碌之餘，也提出了她自己的感想：「這是我們的故事，一對是不想生卻意外懷孕，一對是努力了好久、失敗好多次，還在等奇蹟。有那種選擇一輩子奉獻給工作的堅持，一對等待外界認可、被祝福的愛。當然還有一對，是孩子總忙、父母只能遠遠擔心的那種牽掛。這些人看似不同，卻都在面對人生裡的選擇與掙扎。有人被迫成長，有人努力守住最初的心，有人想要被理解，有人只能安靜地承受。《我們意外的勇氣》沒有要告訴你什麼答案，只是想陪你一起看見——原來在這麼複雜的世界裡，我們都不孤單，也不是那個唯一在迷茫裡的人。」

《我們意外的勇氣》最近在社群平台上面有許多觀眾留下好評，正在等待跟劉品言第一胎寶寶的連晨翔也去看了電影，他提到：「這部《我們意外的勇氣》讓我從頭到尾都很能共感。看的時候也會想，如果是我我該怎麽做？會跟男主做ㄧ樣的選擇嗎？女人在懷孕過程的每ㄧ天，都是需要陪伴跟理解，就算她們能獨立自主，但也需要能依賴的另ㄧ半。年底就要和女兒見面了，我也還在這條道路上努力著。」《我們意外的勇氣》全台熱映中。



【更多東森娛樂報導】

●金馬62／每天上工拿50元！劉若英「躺著演孕婦」搶影后

●快訊／「綠葉王」許紹雄76歲癌逝 家屬悲痛證實死訊

●與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸

