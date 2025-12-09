阿信直播開口被吳建豪秒打斷！粉絲狂讚「太有sense」

阿信和吳建豪近日一起開直播 。（圖／中時資料照、粘耿豪攝）

F4睽違多年再度合體卻因少一人引發爭議，話題持續延燒。五月天主唱阿信似乎也因此承受不小壓力。日前阿信開直播與粉絲互動時，吳建豪（Vanness）驚喜現身，兩人暖心對話成為焦點。當阿信提到一句話還沒說完，便被吳建豪立刻打斷，不少網友看完後也紛紛感謝吳建豪的舉動。

有網友在 Threads 分享阿信直播片段。影片中，吳建豪談到 F4 三人此次能合體的心情，感嘆：「大巨蛋之後，我沒有想到會再有這樣的機會，但真的一切都是最好的安排，我很期待。」阿信則似乎有點自責，表示希望自己不要辜負其他三位。不料話才說到一半，吳建豪立刻笑著用英文打斷：「Stop, shut up, no way, no way！（別這樣、別說了、不可能啦！）我才是要加油的！我要唱你寫的歌，你的歌也不簡單耶。」暖心反應讓原本氣氛瞬間輕鬆不少。網友大讚吳建豪的反應，心疼表示：「謝謝吳建豪立馬打斷阿信的話，真的已經做得超級好，拜託不要這樣想，只要盡力去做，好好享受這一切就好，你超級棒、超級好，在我們心目中就是第一名！」

不少網友也在社群留言力挺，「聽到『三位』關鍵字秒打斷，真的很有 sense」、「他已經知道主唱大人後面要說什麼了，立馬打斷，真的超讚」、「謝謝 Vanness 的溫暖，阿信的壓力真的很大」、「Vanness 這樣超棒，我今晚直接被圈粉！」、「真的，吳建豪幹得好。彼此（F3）都滿意就好，外面的人如何說都不是重點」、「一件事情本來就沒辦法讓每個人都滿意，所以盡力去做，懂的人就會懂」。

據悉，F4 成員之一朱孝天近日拍片，指控相信音樂及高層「艾姐」以「抹黑、潑髒水」方式逼退他，使 F4 四人合體更顯渺茫。值得注意的是，阿信先前在生日文與直播中，多次暗示仍對「四人同台」抱有希望。他曾寫下：「也許未來的旅程，還有機會給大家一場全員到齊的流星與煙花。」並表示「不會放棄最完整的陣容」。如今風波持續延燒，相信音樂僅以四字回應：「不予回應」。

