阿信自爆遭F3欺負 4人扭臀「奪命三搖」嗨爆全場
「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會9日起在成都一連舉辦4場，共吸6萬粉絲朝聖。9日初場，除了五月天阿信包緊緊外，3人都應粉絲要求大秀「肌情」，仔仔周渝民更忍不住調侃阿信說：「我覺得問題在你身上，你昨天不應該穿那T恤。」委屈的阿信立刻向歌迷討拍說：「各位，初代團員又在欺負我了！但如果我們唱到80歲，我想我的胸肌也練成了。」
次日，在五月天金曲帶動下，言承旭嗨到脫下外套，讓阿信直呼：「才唱二首你們就這樣，我怕唱到第三首你們褲褲都脫了！」果然，在成員們的Solo舞台時，又帶來一波波高潮。吳建豪配合吉他又唱又跳，帶來〈Dance Until We Die〉等6首新歌。其中，他抱著吉他扭腰臀的動作，被歌迷封為「奪命三搖」，現場四人齊搖，一搖就搖出2026年歌迷最想看到的畫面。
而仔仔也帶來新單曲〈誰給我的勇氣〉等歌，還以劇中劇音樂舞蹈的方式詮釋〈愛在愛你〉展現深情；當唱到〈最特別的存在〉時，周渝民摟著女主角，更是讓台下粉絲忍不住直呼羨慕，狂喊「放開她」！為了演出，仔仔時常忙到「天亮」，也正因如此用心，最後演出橋段中特別設計手中的光橋也成為網路討論的名場面。
看著夥伴的用心，阿信感動分享4人能同台像是作夢一樣，「我以為跟他們合唱〈流星雨〉，過個偶像團體的癮就夠了，沒想到還跟他們開演唱會。」坦言自己也很感動。
接著，言承旭帶來未發表的新歌〈奢侈〉、〈失眠信〉道盡對歌迷的思念，「我覺得表達愛的方式有很多種，我總是希望心裡面愛不是用說的是用行動，我喜歡唱歌、喜歡跳舞，所以花很多時間去練習；我喜歡戲劇，所以去上表演課，我很喜歡這麼多年一直不離不棄的你們，所以為你們準備很多禮物。」他在成都場又用心地重新調整曲目，讓粉絲感動大合唱〈我是真的真的很愛你〉回饋他的熱情。最後就在他與阿信合唱〈愛人啊〉的歌聲中，為演唱會劃下圓滿句點。
其他人也在看
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 26
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 15
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 4 小時前 ・ 39
女團金唱片後不想回國？「護照丟海底撈鍋裡」發完又秒刪 粉笑：太愛了
韓國人氣女團LE SSERAFIM成員金采源在金唱片頒獎典禮落幕後，深夜在個人IG限時動態曬照，引發粉絲熱議。她上傳一張照片，畫面中將「韓國護照」伸向海底撈火鍋鍋底，似乎在餐桌上調皮擺拍。雖然該動態很快就被刪除，但仍被眼尖粉絲截圖瘋傳，讓網友紛紛猜測：「是不想回韓國了嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 83
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 17
金唱片最犯規畫面曝光！蔡依林同框CORTIS 甜靠安乾鎬、趙雨凡全網暴動
昨（10日）晚的台北大巨蛋，出現了一幕讓現場觀眾瞬間屏息、隨即爆出尖叫的畫面——天后「Jolin」蔡依林站上金唱片頒獎舞台，親手將象徵起點的新人獎，交到近日話題度持續攀升的新生代男團CORTIS手中。舞台上的世代交會才剛落幕，CORTIS隨後在社群平台曬出後台合照，蔡依林與成員趙雨凡、安乾鎬同框的畫面曝光，讓這場頒獎夜的話題持續延燒。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 7
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 6
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎
台語金曲歌后孫淑媚今（2026）年迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 14 小時前 ・ 18
隋棠突喊「真的受夠自己」！ 1萬元飛掉親揭原因：想哭
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導2002年以模特兒、演員雙重身分出道的女星隋棠，出道多年累積高人氣，儘管工作繁忙仍會抽空透過社群和大家互動、分享日常。...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 9
73歲張菲重返舞台！現身日月光二董壽宴 最新近照曝
73歲綜藝大哥大張菲淡出螢光幕近8年，回歸清閒的半退休生活。昨(9日)，他出席日月光集團二董的80壽宴，難得登台主持，台語歌手許志豪事後分享花絮照，誇菲哥親切又幽默。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
網友求阿信帥照釣出本尊超驚喜 周渝民怕重演「抱緊處理」
自己糗事自己虧，近日有網友在社群發文「能蓋一個阿信樓嗎？想當桌布」，號召分享五月天阿信的帥照，沒想到被本尊海巡到，還親自貼出一張照片回應，卻是他上月22日在上海演唱會跌落舞台的瞬間畫面，讓網友全體傻眼又笑翻。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 4
趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走
趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
Energy書偉才升格雙胞胎爸！謝京穎「突血流不止」親揭真實原因
男團「Energy」昨（10）日晚間於台北小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會，「大嫂團」Mei（邱馨葦）、謝京穎都到場力挺，其中成員書偉演出時甜吻謝京穎的手，畫面閃瞎全場。不過懷孕數個月的謝京穎，事後在社群平台透露，自己不僅哭到淚流不止，就連鼻血也止不住。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3
蔡依林素顏吃早午餐被野生捕獲！「身旁還有2天后」 私下交情曝光
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導天后蔡依林Jolin日前在大巨蛋舉辦演唱會，創造出演唱會天花板，近來她則是在休息，今（10）日晚將擔任金唱片頒獎典禮的頒獎...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
金唱片典禮總盤點／Jennie火辣舞台抱回大賞！40周年特別舞台BIGBANG、BTS、Wonder Girls金曲登場！
第40屆金唱片將於1月10日在台北大巨蛋登場，紅毯將於下午4點舉行，典禮5點半正式開始。由成始璄、文佳煐主持，並邀請蔡依林、許光漢、邊佑錫等人擔任頒獎嘉賓，18組演出卡司，包括CORTIS、ZEROBASEONE、JENNIE（BLACKPINK），陣容相當豪華。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 天前 ・ 13