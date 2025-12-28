阿信與F3組團巡演 五月天成員曝心聲開嗆

阿信擔心與F3組團，五月天成員會吃醋。（圖／相信音樂提供）

五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡演回到起點台中，今（28日）迎來第二場演出，五月天照例在台上展開「垃圾話」模式，剛才與言承旭、周渝民、吳建豪開完演唱會的阿信，虧其他團員說：「又不是第一天組團了，不會因為我組了不團，就覺得不跟我同一團吧！」團員們也立刻反擊，逗樂全場觀眾。

怪獸聽到阿信說的話，立刻回嘴：「當然不是啊，我們就是你的伴奏團啊，快樂小夥伴！」阿信便改口要大家歡迎「快樂小夥伴」，其他人則回嗆：「你確定我們快樂嗎？不要隨便定義我們的心情，我們可能是阿雜啊！」阿信直接搬出有許多「快樂小夥伴」的周杰倫，笑說：「杰倫在講話的時候，小夥伴可以有這麼多意見嗎？我決定封你們為『阿雜大夥伴』！」

阿信也無預警「開車」，提到25年前剛組團時，團員們常常一起到陽明山泡溫泉，說不定當時就有人看過石頭的「小夥伴」，怪獸直呼：「我們都是大人了，不要隨隨便便把我們湊成團好嗎？」石頭則笑說阿信一開場就脫稿演出，從沒坐到車子前座的他，今天甚至想要開車，所以很有可能一路「脫稿」唱到天亮。

