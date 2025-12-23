阿信舞台踩空再發聲：我的腦袋沒摔壞 揭3個不忍心頂替朱孝天

言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信22日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，演唱過程中發生驚險意外，阿信從2米高的舞台跌落，引發歌迷擔憂。今（23）日一早阿信發文表示，「會繼續努力，為你們呈現最完整的風景」。

五月天阿信從 舞台跌落 。（圖／翻攝自微博）

阿信演唱到《離開地球表面》時不慎踩空，踉蹌跌落約2公尺高舞台，背部重重撞擊舞台機關，突如其來的狀況讓全場歌迷驚聲尖叫。意外發生後，F3立刻中斷演出，第一時間衝上前查看阿信狀況。約一分鐘後，阿信再度站上舞台，強忍不適繼續完成演出，敬業表現讓現場歌迷心疼不已。事後有眼尖網友發現阿信雙手多處擦傷、手指滲血。對此，相信音樂回應表示，阿信目前狀況良好，演出結束後將由專業醫護人員進行詳細檢查，並感謝外界的關心。

阿信被F3親吻臉頰安慰 。（圖／翻攝自 阿信Threads ）

事發後阿信在Threads轉發影片，畫面中可見他被F3親吻臉頰安慰，並寫下，「史上第一個集全F3的吻的男人，謝謝大家關心，醫院檢查一切平安，我愛你們大家！」，以幽默方式向粉絲報平安。

今（23）日一早阿信在Threads發文感謝F3及未到場的朱孝天，「我知道，這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景。」他坦言這一個多月唱了22場演唱會，為了這4個夜晚確實用盡夾縫中所有時間與能力，但表示很開心能站上舞台，「會回應F3的熱情邀請，站上這個，本屬於他們的舞台，是因為我不忍心，讓這四面台，始終空著一個角落，不忍心讓他們三人獨自承受所有壓力，更不忍心，讓等待了20年的你們落空」。阿信也在留言區回應，「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好」。

