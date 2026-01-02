阿信被星二代緊抱告白「給我第二人生」 口誤進產房！怪獸急澄清

小玫瑰（中）感謝阿信（左）在音樂上的鼓勵，右為冠佑。相信音樂提供



五月天5525+1「回到那一天」25周年巡迴演唱會2026第1場續攤台中洲際棒球場，由冠佑愛女「小玫瑰」劉芯妤擔任嘉賓，她緊抱乾爹阿信說：「你知道是你給我這個『第二人生』，2年前跟你在那（小舞台）看星星。」再次站上同樣的舞台，她也交出音樂作品，阿信回想《為愛而生》專輯收錄小玫瑰出生時的哭聲，現場卻口誤說要怪獸進產房收錄，讓怪獸緊張喊：「冠佑，我真的沒去。」

冠佑12月31日許下第1個願望：「希望家人在我們身邊，每個喜歡五月天都是家人，一起往80歲走去。」昨（1╱1）則提到：「小玫瑰明年要讀大學，希望她能夠離我近一點。」率先實現2個新年願望。

冠佑（右二起）新年新希望第1天全實現，有歌迷和小玫瑰陪伴。相信音樂提供

當冠佑演唱到〈超人〉歌詞「世界如果被殘酷攻擊，誰來接手我的超能力」時，小玫瑰唱著「世界如果被殘酷攻擊，換我伸手輕輕擁抱你」登場合唱，阿信說：「小玫瑰為了學音樂去很遠的地方，冠佑無法常見到她，這首歌無論是爸爸對小玫瑰唱，或小玫瑰對冠佑唱，都是很適合的1首歌。」

接著冠佑和小玫瑰合唱〈我不願讓你一個人〉，也唱出父女間的愛，如今她也遺傳爸爸的音樂基因，演唱自己製作、創作的〈朋友而已〉，五月天也祝福她在音樂道路上繼續一路前進。

