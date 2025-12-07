阿信被F3慶生尷尬想鑽地洞 生日感言埋伏筆：盼全員到齊

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民、阿信《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會即將展開。（相信音樂提供）

「五月天」阿信近來聯手天王周杰倫、以及「F3」言承旭、吳建豪、周渝民合唱新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，更宣布將與「F3」於12月19日起在上海舉辦4場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。由於阿信6日生日，日前拍攝MV時，F3提前為他驚喜慶生，當場模仿他手勢唱生日快樂歌，讓個性靦腆的他尷尬到很想挖地洞鑽進去，他6日在社群寫下「生日的尷尬，是從小就有的，只是現在被放大了一萬倍，感動當然有的，而且很多很多，如果沒有了你們，我大概會在家吃泡麵吧。」

阿信是促成「F4」合體復出的最大功臣，F4今年兩度擔任五月天「回到那一天」巡迴演唱會嘉賓造成轟動，更掀起《流星花園》全民回憶殺，粉絲紛紛敲碗期待F4能再度合體展開巡演，重返榮耀。無奈事與願違，這次言承旭、吳建豪、周渝民推出新歌並宣佈開唱，卻缺了朱孝天。

阿信生日感言中提到，最近做了一件瘋狂的事，雖然跟一開始預想的不同，但人生本來就充滿了不完美，重點是如何在不完美的土壤中，大膽的幻想、細心的澆灌，綻放出更加鮮豔的花。

「知道即使了盡全力，也不能期盼每個人都覺得滿意，我會繼續努力，也許未來的旅程，還有機會給大家一場，全員到齊的流星與煙花。」言下之意，他仍在為促成F4全員到齊而繼續努力中。

