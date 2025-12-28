阿信見到「她」舞力全開！回歸五天月被慘虧 團員嗆「不要隨意定義我們」

五月天台中洲際棒球場演唱會，今（12/28）第二場請到丁噹擔任嘉賓。讀者提供



五月天今（12/28）在台中洲際棒球場舉辦「5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會」第二場，回到整個巡演的起點台中，請來師妹丁噹擔任嘉賓，高唱舞曲氣氛超嗨；回到粉絲最愛的「練肖話」橋段，阿信問團員會不會排擠他，被怪獸猛嗆「不要隨意定位我們，我們是阿雜！」，再度讓2.5萬名粉絲樂呵呵。

丁噹和五月天今晚合唱多首舞曲，從小虎隊〈青蘋果樂園〉、Energy〈星期五晚上〉、郭富城〈對你愛不完〉到蕭秉治〈射手〉全都有，阿信除了16蹲以外，其餘幾乎絲毫不漏地完成，更率領團員做〈對你愛不完〉的手勢。丁噹見狀笑說「今天是浪漫夜晚，看到信哥非常認真跳舞。」阿信問：「我跳舞等於浪漫嗎？」馬上被其他團員虧是「浪」，阿信自嘲：「跳起來很浪，但拍子有點慢。」

丁噹將於明年4月18日舉辦演唱會，又剛好是瑪莎生日前一週，她當場問師兄們要不要一起來幫瑪莎慶生，阿信問：「那我們把所有收入都捐給壽星如何？」丁噹說：「當然好。」沒想到阿信嗆：「當然不好，憑什麼。」逗笑全場。丁噹過去曾發生兩次摔落舞台意外，最後她要離場時，阿信特別叮嚀：「慢慢走，我們這舞台洞也是很多的。」

阿信前陣子跟「F3」言承旭、吳建豪、周渝民辦演唱會，他今問團員們：「你們不會因為我組了別團，就覺得不跟我同一團吧？」怪獸自嘲：「當然不是啊！我們就是你的伴奏團。」阿信直呼：「快樂小夥伴。」瑪莎反問：「你確定我們快樂嗎？」阿信改口：「憂鬱小夥伴。」怪獸回嗆：「不要隨意定位我們，我們是阿雜！」

見團員一直唱反調，阿信又說「你們脫離掌控，杰倫講話，他旁邊（快樂小夥伴）會說這麼多嗎？」怪獸再反擊：「我們每個人都是一個個體，不要隨便把我們湊成一個團」。一來一往讓粉絲看得笑嗨嗨。

