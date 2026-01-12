阿信該收驚了！上月演唱會才摔進洞裡 昨又在台上慘摔

阿信一個轉身後貼向地面，疑似因為踩到吳建豪的西裝因此摔倒。（圖／翻攝自微博＠多才小俊俊）





五月天阿信在舞台上接連摔倒，讓粉絲看了真的好心疼，阿信上個月才在上海演唱會上摔下舞台，昨晚，他和「F3」演出時，再度在台上重摔，不少歌迷覺得，阿信回台灣後，應該要去收驚了。

五月天阿信：「一瞬間，煩惱煩惱煩惱，全忘掉。」五月天阿信：「我再也不要，再也不要，只要越跳越高。」

除了越跳越高，阿信跌倒次數也跟著變高。11號晚間阿信跟F3合體巡演成都場，雖然唱的是離開地球表面，但阿信一個轉身後貼向地面，疑似因為踩到吳建豪的西裝因此摔倒，但迅速起身超級俐落，不少人笑稱是因為有經驗。

先前巡演上海站時，阿信就因為踩空跌落舞台，背部撞到燈光台邊，又重摔到舞台下方。不過相同的是，雖然發生意外，但阿信都第一時間回到舞台，讓粉絲直呼，真的很敬業，同時也希望阿信除了飆高音，也要小心。



