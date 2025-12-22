阿信認「F✦FOREVER」合體難！周渝民喊話友誼長長久久

五月天阿信（右1）作勢偷親言承旭（右2)、吳建豪、言承旭。（相信音樂提供）

「F✦FOREVER」由五月天阿信領軍，攜言承旭、吳建豪、周渝民重返歌壇，回歸舞台就引爆人氣！19日起一連在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會一票難求，主辦方特別打造四芒星的四面舞台，動員近300人，斥資2.5億，吸引5萬粉絲朝聖。4人共20套頂級裝造，用心獻唱超過30首歌曲，演出近3小時展現滿滿誠意。

演唱會一開始，言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信乘著重機登場，以新曲〈放手一搏〉的重節奏與16位舞者氣勢磅薄開場。歌曲就是他們的心聲，為了這場演唱會他們全都拚盡全力，已進行了無數場的彩排演出，他們重新詮釋經典歌曲四人首度合唱〈在這裡等你〉、〈Can’t help falling in love〉、〈Ask for more〉，作為樂團主唱阿信也難得跳舞，化身北投舞王與言承旭、吳建豪、周渝民齊跳，全場嗨翻。

「F✦FOREVER」19日起一連在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。（相信音樂提供）

看到台下粉絲反應熱烈，吳建豪率先跟大家打招呼：「我想聽大家的尖叫聲，你們好嗎？」全場尖叫回應，阿信說：「其實到這刻之前，我一點都不覺這演唱會會變成真的，我一直覺得是不可能的演唱會。一個團體有三個完美主義者，我先說除了我之外，這場演唱會要怎麼辦，燈光舞台走位，這幾位歌用累積20年的心情準備，都為了在場每一位，因為你們值得。」

言承旭帥氣開唱。（相信音樂提供）

周渝民隨即解釋：「我們的完美是為了迎接你。」並表達對阿信的感謝，他說：「有些默契不需多說，就像阿信幫我們很多忙，自己身兼這麼多職務，還跳下來一起演出，很感動，謝謝你！」言承旭也馬上接說：「我真的覺得仔仔說得很有道理，我們能夠站在這，我要叫他長腿信，幫我們實現（夢想），幫我們做了很多的事。」聽到他們這樣說，阿信回說：「這不是應該在慶功宴說的話，現在才第一場。」害羞不已。

吳建豪向粉絲比愛心。（相信音樂提供）

提到言承旭、吳建豪、周渝民這段跨越20年的友誼，因為這次合體更加緊密，阿信問3人對彼此友情的描述，吳建豪說：「應該是包容，因為我們追求完美，感恩周圍的人包容我們。」言承旭認為是依賴，「看到Van Ness的表演，又會唱又會跳，又會彈吉他，仔仔的表演，讓人眼睛只要看到他很難離開，每次都會被他啟發，看到你們更好，也想更好，可以依賴彼此真好。」一旁的周渝民感動地說：「可以被依賴真好，這麼多年其實很少會大夥約出來，但每次真的有什麼時有事，我馬上就會收到他們的關心，彼此之間的關注非常溫暖，讓我很珍惜，我只想說未來各位不管發生什麼事，不要忘了我們好不容易有一起聚集起來的友誼，可以長長久久！」感性對話打動在場所有人，接著他們合唱〈第一時間〉、〈流星雨〉再掀高潮。

周渝民超凍齡神顏，偶像氣質滿滿。（相信音樂提供）

等了20年的演唱會，歌迷送300個花籃應援，成為該場地花籃最多的一次。此外，4人也捐贈200萬人民幣予中國兒童少年基金會，款項將用於支持兒童慈善事業，而F✦FOREVER 上海之星 X 恆星不忘號的船票收入將會全額捐贈予香港大火救助專案。

