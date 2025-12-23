阿信跌落舞台仍不忘溫柔致謝朱孝天 他卻私下在粉絲群「冷回1句話」惹怒網：沒格局

（翻攝自臉書/五月天 阿信、微博）

五月天主唱阿信近日驚喜現身 「F★FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，與言承旭、周渝民、吳建豪 合體登台，瞬間喚醒無數粉絲的青春回憶。不料昨（22日）晚間卻突發舞台意外，阿信演出時不慎跌落舞台，所幸並無大礙，仍堅持完成演出，敬業精神令歌迷動容。

舞台驚魂一刻 阿信跌落舞台全場驚呼

演唱會進行到高潮時，阿信意外踩空跌落舞台，現場歌迷驚呼聲四起。所幸他隨即起身繼續演唱，事後也向粉絲報平安，透露已前往醫院檢查，「沒有大礙，請大家放心」，展現一貫暖心作風。

talking環節真情流露 一句話惹哭全場

在隨後的talking環節中，阿信情緒格外真摯，逐一點名感謝言承旭、周渝民、吳建豪，也感性提到促成這次合體的重要推手「柴姐」。

而當話題轉到未能到場的朱孝天時，阿信輕聲說道：「我不忍心這個四面台，始終空著一個角落。」短短一句話，被歌迷形容是「阿信式的溫柔」，不少人當場紅了眼眶。

演唱會落幕後卻翻車？朱孝天回應惹議

演唱會結束後，相關話題在網路持續延燒。有網友在朱孝天的粉絲群中轉述阿信「未來會努力讓大家看到完整陣容」的發言，沒想到朱孝天卻冷淡回應：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息，場面話，聽聽就算了吧。」

網友怒轟沒格局 輿論一面倒

該回應曝光後，瞬間引爆中國網友怒火，留言區湧入大量批評聲浪，包括：「這就真的有點沒格局了」「阿信摔那麼重還感謝他，結果背後這樣講？」「情商這麼低，路只會越走越窄」「既然不滿，為什麼不私下溝通？」相關討論迅速擴散，輿論幾乎一面倒，讓原本充滿回憶與感動的合體演出，意外多了一層火藥味。

