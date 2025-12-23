阿信跌落舞台再發聲「腦袋沒壞」 揭合體F3內幕特別點名朱孝天

阿信（左圖右起）與言承旭、吳建豪、周渝民一同在上海開唱，演唱會尾聲時特別提到朱孝天。翻攝IG@ashin_ig、翻攝微博@韓雯雯

五月天阿信攜手「F3」言承旭、吳建豪、周渝民昨（22日）在上海結束4場的演唱會，儘管阿信在表演嗨歌〈派對動物〉不慎踩空，跌落約2公尺的高台，所幸「醫院檢查一切平安」。阿信今也在社群再度發聲，除了曝光演唱會內幕，也特別謝謝朱孝天。

阿信特別將演唱會的真心發言，轉發到社群。翻攝FB@五月天 阿信

阿信今在社群曝光演唱會尾聲，對著全場觀眾分享的一席話，阿信特別感謝一同演出的言承旭（Jerry）、周渝民（Vic）、吳建豪（VanNess）以及當年促成F4集結的「柴姐」柴智屏，更特別點名朱孝天（Ken）表示，「也感謝暫時未能赴約的Ken。」

阿信寫道，「我知道，這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景。」他也提到，「會回應F3的熱情邀請，站上這個本屬於他們的舞台，是因為我不忍心，讓這四面台，始終空著一個角落。不忍心讓他們三人，獨自承受所有壓力，更不忍心，讓等待了20年的你們落空。」他也提到自己為了這4個夜晚，用盡夾縫中所有時間與能力，但仍很開心及榮幸能參與這個演出。

網讚阿信給足朱孝天體面

先前F4突然變成F3引爆熱議，隨後更爆出朱孝天槓上五月天所屬的相信音樂主管，阿信特別在演唱會點名朱孝天，還特別強調「暫時未能赴約的Ken」，也被網友讚爆是「阿信式的善良」、「很體面」。

阿信幽默回留言「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」翻攝FB@五月天 阿信

阿信的發文也引來網友熱情留言，阿信更幽默地在留言串提及自己的傷勢，笑說：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」但仍有粉絲憂心地說：「拜託主唱大人好好休息，照顧自己，沒什麼比身體健康更重要」、也有人說：「只要你平安，都好。」



