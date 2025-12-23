阿信跌落舞台「仍致謝未到成員」！朱孝天私下竟冷回 訊息曝光陸網怒了

記者王培驊／綜合報導

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信「F✦FOREVER恆星之城」上海。（圖／相信音樂提供）

五月天主唱阿信日前驚喜現身，攜手言承旭、周渝民、吳建豪合體登上《F★FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會舞台，掀起橫跨世代的回憶殺，讓無數粉絲瞬間回到F4最輝煌的青春時期。不過昨（22）日晚間演出卻發生舞台意外，阿信在表演過程中不慎跌落舞台，現場歌迷驚呼連連，所幸他隨即起身完成演出，事後也透露已到醫院檢查，並無大礙。

五月天主唱阿信不慎跌落舞台，F3立刻上前關心狀況，現場立即中斷近30秒鐘。（圖／讀者授權提供畫面請勿外流）

在隨後的 talking 環節，阿信情緒格外真摯。阿信在台上逐一點名感謝言承旭、周渝民、吳建豪，也感性提及促成這次合體的重要推手「柴姐」，最後更特別點到未能到場的朱孝天，輕聲說出一句：「我不忍心這個四面台，始終空著一個角落。」短短一句話，讓不少歌迷當場紅了眼眶，被形容是「阿信式的溫柔與善良」。

朱孝天在粉群聊的群組中冷冷回應阿信的發言。（圖／翻攝自微博）

演唱會尾聲，阿信再次感性致謝F3，也不忘補上一句：「也感謝暫時未能赴約的KEN，我知道這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景。」然而，演唱會落幕後，相關話題卻在網路上掀起另一波討論。有網友在朱孝天的粉絲群聊中轉述阿信的發言，提到「未來會努力讓大家看到完整陣容」，不料朱孝天卻冷冷回應：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息，場面話，聽聽就算了吧。」

阿信逐一點名感謝言承旭、周渝民、吳建豪與柴智屏，最後感謝朱孝天（圖／相信音樂提供）

該回應曝光後，立刻引發中國網友熱議，不少人直言難以理解，留言區湧入批評聲浪，包括「這就真的有點沒格局了」、「他這個情商，路只會越走越窄」、「既然看到了，不主動談談，反而跟粉絲內涵，挺low的」、「這種人到底在拽什麼」、「阿信摔得那麼重，站起來還感謝他，結果卻在背後貶低人」等言論接連出現，輿論呈現一面倒。

