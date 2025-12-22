阿信跌落舞台3字報平安 索吻F3回歸五月天下一站台中

〔記者陳慧玲／台北報導〕由阿信和F4成員言承旭、吳建豪、周渝民聯合舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」，昨(22日)晚完成最終場演出，一連4場也滿足了《流星花園》粉絲的期待，阿信昨晚意外跌落舞台，嚇壞全場歌迷，驚呼連連，重返舞台後他也向F3「索吻」，演唱會結束後笑說自己是「史上第一個集全F3的吻的男人。」

昨晚演唱會尾聲，阿信感性致謝F4所有成員，包括未能參與演出的朱孝天，另外阿信也對歌迷談到：「這一定是你童年中，最夢幻的那年。你守著每週的電腦螢幕，你收集每個當代歌壇，他們變成百世巨星，而你，奔波在上學上班的每個黎明，你長大，你畢業，你戀愛，你失業，你朝九晚五，你成家立業，你為家人孩子操碎了心。因為你，一直一直一直，一直都那麼努力。無論如何，我和其他3人都想為你，送上這份禮物。因為，你們值得最好的一切。」

廣告 廣告

演出結束後，阿信知道粉絲擔心他跌倒狀況，特別到社群報平安「我很好」，但歌迷都覺得他的重摔又濺血一定不會真的很好，只是他不想讓歌迷為他擔心。而今天凌晨近1點時，阿信又再次發文談到：「謝謝大家關心，醫院檢查一切平安，我愛你們大家。」完成與「F3」的演出，阿信將返台回歸五月天，因為12月27日起他將到台中洲際棒球場舉辦6場「回到那一天」新年快樂版演唱會，台灣粉絲也很期待與五月天一起跨年迎向新的一年。

【看原文連結】

更多自由時報報導

阿信以德報怨重摔後感性致謝朱孝天 不忍F3承受壓力仔仔獻吻安慰

阿信連環出事！撞頭「炸毛」摔落舞台 全場驚呼粉嚇壞：心臟快停了

阿信忍不住化學反應 嘟嘴偷親言承旭畫面流出

出事了！阿信合體F3上海最終場 摔下舞台濺血畫面曝光

