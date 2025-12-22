阿信踩空跌落舞台！上海合體F3唱到一半意外流血

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信19日起在上海舉行「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，今（22）日來到第四場演出，沒想到阿信不小心踩空跌下兩米高的舞台，嚇壞眾人。

阿信當時在演唱《派對動物》，可以從影片中看到，他跌落舞台時一度撞到燈光台。現場歌迷一度嚇到尖叫，工作人員和言承旭、吳建豪、周渝民陸續跑上前查看阿信狀況，但阿信回到台上後仍繼續鎮定演出，但可見他手背已見血，有明顯傷口。

吳建豪見阿信沒事便親了他的臉，結果阿信搞笑索吻周渝民，周渝民也親了他臉頰，言承旭「輸人不輸陣」，隨後親了阿信，讓全場尖叫聲不斷，一行人顯見好感情。

廣告 廣告

對此，相信音樂表示：「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。」阿信稍晚也發文：「史上第一個集全F3的吻的男人，謝謝大家關心，醫院檢查一切平安，我愛你們大家！」

阿信在最後一場不慎發生意外。（圖／相信音樂提供）

此次演唱會斥資2.5億新台幣，打造旋轉四面主舞台，還有近百組的四芒星水晶柱，四人總共20套服裝。他們以新曲〈放手一搏〉與16位舞者氣勢磅薄開場，並重新詮釋經典歌曲，四人首度合唱〈在這裡等你〉、〈Can’t help falling in love〉、〈Ask for more〉，作為樂團主唱的阿信也難得跳舞。

阿信首場時坦言，一直覺得這是不可能辦成的演唱會，「一個團體有三個完美主義者，我先說除了我之外。這幾位哥用累積20年的心情準備，都為了在場每一位，因為你們值得。」周渝民感謝阿信的支持力挺，「有些默契不需多說，就像阿信幫我們很多忙，自己身兼這麼多職務，還跳下來一起演出，很感動，謝謝你！」言承旭馬上接說：「我真的覺得仔仔說得很有道理，我們能夠站在這，我要叫他長腿信，幫我們實現（夢想），幫我們做了很多的事。」

言承旭、吳建豪、周渝民、阿信緊緊相擁。（圖／相信音樂提供）

隨著〈絕不能失去你〉前奏響起，四人站上繞場恆星舞台，與歌迷近距離互動。聊起維持20年的友情秘訣，吳建豪說：「應該是包容，因為我們追求完美，感恩周圍的人包容我們。」言承旭認為是依賴，「看到VanNess的表演，又會唱又會跳，又會彈吉他；仔仔的表演，讓人眼睛只要看到他很難離開，每次都會被他啟發，看到你們更好，也想更好，可以依賴彼此真好。」

周渝民感動地說：「可以被依賴真好，這麼多年其實很少會約出來，但每次真的有什麼事，我馬上就會收到他們的關心，彼此之間的關注非常溫暖，讓我很珍惜，我只想說未來各位不管發生什麼事，不要忘了我們好不容易有一起聚集起來的友誼。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導