阿信踩空跌落舞台！上海合體F3唱到一半意外流血
言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信19日起在上海舉行「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，今（22）日來到第四場演出，沒想到阿信不小心踩空跌下兩米高的舞台，嚇壞眾人。
阿信當時在演唱《派對動物》，可以從影片中看到，他跌落舞台時一度撞到燈光台。現場歌迷一度嚇到尖叫，工作人員和言承旭、吳建豪、周渝民陸續跑上前查看阿信狀況，但阿信回到台上後仍繼續鎮定演出，但可見他手背已見血，有明顯傷口。
吳建豪見阿信沒事便親了他的臉，結果阿信搞笑索吻周渝民，周渝民也親了他臉頰，言承旭「輸人不輸陣」，隨後親了阿信，讓全場尖叫聲不斷，一行人顯見好感情。
對此，相信音樂表示：「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。」阿信稍晚也發文：「史上第一個集全F3的吻的男人，謝謝大家關心，醫院檢查一切平安，我愛你們大家！」
此次演唱會斥資2.5億新台幣，打造旋轉四面主舞台，還有近百組的四芒星水晶柱，四人總共20套服裝。他們以新曲〈放手一搏〉與16位舞者氣勢磅薄開場，並重新詮釋經典歌曲，四人首度合唱〈在這裡等你〉、〈Can’t help falling in love〉、〈Ask for more〉，作為樂團主唱的阿信也難得跳舞。
阿信首場時坦言，一直覺得這是不可能辦成的演唱會，「一個團體有三個完美主義者，我先說除了我之外。這幾位哥用累積20年的心情準備，都為了在場每一位，因為你們值得。」周渝民感謝阿信的支持力挺，「有些默契不需多說，就像阿信幫我們很多忙，自己身兼這麼多職務，還跳下來一起演出，很感動，謝謝你！」言承旭馬上接說：「我真的覺得仔仔說得很有道理，我們能夠站在這，我要叫他長腿信，幫我們實現（夢想），幫我們做了很多的事。」
隨著〈絕不能失去你〉前奏響起，四人站上繞場恆星舞台，與歌迷近距離互動。聊起維持20年的友情秘訣，吳建豪說：「應該是包容，因為我們追求完美，感恩周圍的人包容我們。」言承旭認為是依賴，「看到VanNess的表演，又會唱又會跳，又會彈吉他；仔仔的表演，讓人眼睛只要看到他很難離開，每次都會被他啟發，看到你們更好，也想更好，可以依賴彼此真好。」
周渝民感動地說：「可以被依賴真好，這麼多年其實很少會約出來，但每次真的有什麼事，我馬上就會收到他們的關心，彼此之間的關注非常溫暖，讓我很珍惜，我只想說未來各位不管發生什麼事，不要忘了我們好不容易有一起聚集起來的友誼。」
其他人也在看
阿信舞台踩空再發聲：我的腦袋沒摔壞 揭3個不忍心頂替朱孝天
言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信22日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，演唱過程中發生驚險意外，阿信從2米高的舞台跌落，引發歌迷擔憂。今（23）日一早阿信發文表示，「會繼續努力，為你們呈現最完整的風景」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
五月天阿信上海跌落舞台眾人大驚 相信音樂回應了
《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會今（22日）在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦最終場，演唱到〈離開地球表面〉時，阿信竟不慎踩空，摔落約2公尺高舞台讓全場驚慌，吳建豪與工作人員連忙衝下台確認。阿信在工作人員迅速檢查後，很快回到台上繼續表演，周渝民對他獻上一吻壓壓驚，但歌迷看到阿信手部似乎有傷口很擔心。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 1
粉絲曬F3+阿信演唱會照「喊4字」 釣朱孝天怒回應
娛樂中心／楊佩怡報導F4與五月天阿信在12月19日至22日在上海舉行「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，然而四位成員中僅有言承旭、吳建豪與周渝民現身名單，朱孝天則疑似因先前常在直播中透露內部狀況，引發團體不滿，才被排除在外。就在演唱會當天，中國粉絲在社群上PO出代替朱孝天出演的阿信現場照，並寫下「謝謝朱哥」，不料竟釣出朱孝天親自回應，疑似在用暗酸阿信的方式來反擊網友，引發中網熱議。民視 ・ 6 小時前 ・ 7
朱孝天不忍了！F3上海開唱粉絲「講4字」惹惱本人 親回酸文嘲諷阿信
F3「F✦FOREVER恆星之城」演唱會近日於上海梅賽德斯－奔馳文化中心登場，言承旭、吳建豪、周渝民三人合體開唱，並邀請五月天主唱阿信助陣，引發高度關注，門票更是秒殺。然而演唱會熱潮之餘，場外卻掀起一場網路風波，焦點直指自認疑似遭排擠，未參與演出的朱孝天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
五月天阿信重摔流血報平安、周杰倫按讚！踩空2米舞台F3輪流親親安慰
由言承旭、吳建豪、周渝民及五月天阿信共同演出的「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，昨（22日）於上海梅賽德斯奔馳文化中心迎來第4場最終場演出。不料在演唱經典High歌〈派對動物〉時，阿信疑似因投入演出未察覺舞台邊緣，竟當眾踩空跌落2米高的舞台。阿信跌落時背部重擊舞台設備，隨後回到舞台上又被看見滿手傷痕，阿信在演唱會結束後在社群發聲報平安，表示：「史上第一個集全F3的吻的男人！謝謝大家關心！醫院檢查一切平安！我愛你們大家！」鏡報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
F4-1上海演唱會落幕 阿信長文揭「替補朱孝天」原因
男星言承旭、周渝民、吳建豪22日完成睽違多年的合體演唱會，總共吸引近5萬觀眾入場，加上擔綱製作人的五月天主唱阿信也親自下場，帶給粉絲不同驚喜的限定組合。不過，先前因朱孝天缺席引發爭議，對此，阿信也發聲感謝朱孝天，更揭露自己答應上場的原因。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
阿信+F3上海合體靠它！F✦FOREVER演唱會幕後推手「必應」，年接千場展演營收新高，董座明年怎麼看
言承旭、吳建豪、周渝民，搭上五月天阿信，是近期華語歌壇最熱的話題，《F✦FOREVER恆星之城》年底將在上海舉辦4場巡演，幕後推手正是必應創造(6625)。 今年必應承接超過1千場展演，比去年900多場顯著提升，前11月營收突破38.3億元，全年營收可望突破42億再創新高。2025年前3季獲利3.6億、EPS達6.5元。展望2026年，必應董事長周佑洋說明，預計案量跟今年差不多。今周刊 ・ 1 天前 ・ 1
獨家／與李小龍、周潤發當鄰居！林鳳嬌九龍塘獵房翻倍漲 神級增值網友直呼太狂
《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，8年來寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，證實她買房如同「像買手帕一樣輕鬆」，多年來低調建構起一個橫跨台北、北京、香港及美國的近百億地產帝國。作為成龍名下房產物業的操盤手，林鳳嬌雖隱身幕後，但能透過幕前成龍的動向，看出她置產眼光精準。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
網陳情「王ADEN不適任跨年表演」 北市觀傳局：確定不會演出
歌手王ADEN日前在桃園一所高中演唱，一名女學生疑似在老師指引下上台跳舞，而王ADEN見狀後蹲到一旁，氣氛相當尷尬，相關畫面隨即被轉發到網路，事後女學生和王ADEN都有做出回應。整起事件引發熱烈討論，...華視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「亞洲第一美胸」楊思敏苦等不到名份！情斷24年經紀人男友 在日生活現況曝光
49歲的日籍女星楊思敏（小林麻美）曾以《新金瓶梅》受封「最美潘金蓮」，並有「亞洲第一美胸」封號，已淡出演藝圈19年，根據《鏡週刊》報導，10月傳出她與交往24年的呂仁智（阿魯米）分手，主要是因對方遲遲不給她名份，讓她心灰意冷。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《英雄聯盟》澳洲隊伍GZ接手Talon位置加入LCP！選手陣容很熟悉？
Talon Esports（PSG Talon）之前因財務問題宣布倒閉，旗下多個電競隊伍都解散處理，而《英雄聯盟》Riot Games 官方今（22）日宣布，在評估多份提案後，最終由澳洲的 Ground Zero Gaming（GZ）在 2026 賽季以客座隊伍身分加入 LCP。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 2
北捷攻擊案善後出爐！3死各發600萬撫卹 11傷醫療全補助
台北車站與中山商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，造成3人死亡、11人受傷。民進黨台北市議員許淑華22日晚間表示，台北市政府已啟動善後機制，將對3名死者各發放600萬元撫卹金，並由市府全額負擔喪葬費用，盼在制度允許範圍內給予家屬最大支持。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 20
陳漢典曝「婚禮新進度」 擺脫10年束縛變帥了
《百分之一相對論》22日舉辦首映記者會，除了探員陳漢典、黃偉晉、宋偉恩、本本、梁以辰等，3個單元的NPC温昇豪、周曉涵、姚以緹、孫沁岳、吳念軒、鄭茵聲、喬瑟夫、MAX等到現場一起宣傳。陳漢典受訪時表示，婚禮確定60桌起跳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 3 小時前 ・ 24
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 天前 ・ 11
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了
福原愛與江宏傑2021年婚姻亮紅燈，離婚官司纏訟多年，直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 24
情盡斷台男／「陸劇女神」來台幫打掃、刷馬桶 不甘當地下女友掰了
已淡出娛樂圈19年的日籍女星楊思敏與經紀人男友呂仁智（阿魯米）長達24年的戀情，在阿魯米本人親口證實下已悄然結束；雖然對外稱異地戀難以維持，實則男方沒有結婚意願導致女方死心。不少外地女星曾與台男交往或當上「台灣媳婦」，夫妻幸福美滿的不在少數，但也有幾對嘗到情傷的苦頭，讓這些女明星敗給了台灣男人。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發起對話
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 16
林襄爆與莉奈鬧僵「收入縮水數百萬」 經紀公司回應了
本刊獨家揭露林襄與經紀人莉奈因為帳目問題鬧僵，導致她有行無市，新聞曝光後經紀公司也回應表示「本著好聚好散的前提」，公司不表態是要給藝人留下安穩的下一步，雖與林襄關係不變，但聲明文中也首次提及禾羽解約，雙方的確有些爭執。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 8