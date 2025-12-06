阿信迎50歲F3陪慶生 宣告上海開唱

言承旭、吳建豪、周渝民、「五月天」阿信6日宣布19、20、21、22日將在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦巡迴演唱會。他們日前拍攝〈恆星不忘Forever Forever〉MV，周渝民號召吳建豪、阿信一起上去擁抱言承旭，周渝民說：「前幾天練團時還沒有特別感覺，今天有種真實感。」

阿信6日迎來50歲生日，日前釋出他與天王周杰倫及F3合作新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，引起粉絲熱議，阿信昨也分享這首MV獻給粉絲。F3先前在片場提前為阿信慶生，3人模仿阿信招牌手勢唱起〈生日快樂歌〉，阿信靦腆說：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」

廣告 廣告

這首歌釋出後，眼尖粉絲也發現少了F4團員朱孝天，如今改以「F3」言承旭、周渝民與吳建豪繼續演出計畫，首場演唱會將於12月在上海登場。而朱孝天結婚9年的陸籍妻子韓雯雯，近日開直播力挺老公，透露朱孝天從7月開始積極調理身體，就是為了跟「F4」站在一起能有和諧與好看的畫面。

韓雯雯語重心長說：「懂的都懂，他整整、硬生生1個多月的時間瘦了30斤（15公斤）」，也直說：「《流星花園》不只是你們的青春、我的青春，更是天哥的青春呀。」並表示，「這段時間就突然莫名其妙地，撲天蓋地的一些黑他、造謠的事情全都來了，對他惡意的指責，這些話挺傷害他的」，表達希望大家多些善意、少些惡意評論。