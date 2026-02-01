阿信連摔2次也不怕！挑戰粉色戰袍魔咒 索吻5.5萬粉「1人1個吻」

阿信穿上讓他跌倒2次的粉紅外套。相信音樂提供



五月天昨（1╱31）在馬來西亞舉辦「回到那一天」25周年巡迴演唱會，來到最後一場5525演唱會，阿信穿上之前在「F✦FOREVER恆星之城」8場巡迴演唱會上摔倒2次的粉紅色外套笑說：「上次我跌倒的時候我收集了『F3』3個人的吻，今天如果順利結束演唱會的話，我想要現場每個人1人1個吻。」雖然瑪莎在後面手比叉叉，但全場5.5萬名歌迷還是以熱情尖叫聲回應阿信。

阿信12月22日與言承旭（Jerry）、吳建豪（Van Ness）、周渝民（仔仔）在上海舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會時發生踩空跌落舞台的意外，1月11日在成都又因跳「旋轉跳躍」時勾到吳建豪外套，重心不穩往後摔，昨他不信邪說：「我今天就穿到現場來，我看看到底是衣服的問題，還是我自己的問題。」最後破除摔倒魔咒。

五月天昨在馬來西亞舉辦地球上最後一場5525「回到那一天」演唱會。相信音樂提供

相隔3年到大馬開唱，怪獸對粉絲說：「我剛聽你們叫聲，超好！很有精神和體力，五月天這麼久沒有回來都可感受到你們的愛。」瑪莎也表示：「5525第1次來到這跟大家見面，跟大家說久等了！」石頭則說：「之前演唱會去了很多地方，但在五月天心中有個地方沒來，就是這裡。馬來西亞給我們很多回憶，那天在街頭上唱歌給大家聽，今天看到大家還是一樣熱情有活力。」冠佑把握開唱前的時間到街頭走走，看到很多歌迷，他希望下次來到馬來西亞能舉辦更多場。

蕭秉治擔任嘉賓，還和五月天合唱〈外人〉，只合唱1首不過癮，阿信說還想一起合唱更多金曲〈我還是愛著你〉、〈射手〉，全場歌迷熱烈尖叫，每回跟師兄合唱都讓他緊張不已，演出結束都迅速跑下台，阿信笑虧：「他是所有來賓下台跑最快的，彷彿發生了什麼見不得人的事。」逗樂歌迷。

