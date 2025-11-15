阿信逼問「打算守護她到幾歲」 冠佑有條件放飛19歲愛女

「小玫瑰」劉芯妤（右三）昨擔任五月天演唱會開場嘉賓。相信音樂提供



「五月天」昨（11╱14）在上海體育場舉辦5525＋1主題「回到那一天」25周年巡迴演唱會，由「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓，在她出場前，爸爸冠佑故弄玄虛地說：「我最近手機一直收到1首歌，很想點這首歌，想知道這首歌到底要對我說什麼。」阿信接說：「你很關心她成長過程，身邊有男生離她越來越近，你會忍不住要問她是什麼關係？你打算守護她到幾歲？」總要「學長退散」的冠佑回說：「我給她很大的自由，音樂上。」

冠佑（左）有女萬事足。相信音樂提供

在「五月天」2006年發行的《為愛而生》專輯中最後1首〈胎音〉裡收錄了小玫瑰的第一聲哭聲，經過19年，如今的她已亭亭玉立，也遺傳爸爸的音樂基因，阿信說：「獻給上海歌迷特別的禮物，今天不是她的哭聲而是她的歌聲。」小玫瑰也演唱創作新曲〈朋友而已〉以及〈玫瑰少年〉。

小玫瑰穩健台風備受讚譽，她感謝歌迷在她1歲生日時透過爸爸的手機為她唱〈生日快樂〉歌，現在她為大家而唱，跟著音樂人李偉菘、李偲菘學音樂的她創作了〈微笑說再見〉、〈瞬間〉、〈So Far Away〉、新曲〈朋友而已〉等多首作品，冠佑看著女兒的演出一臉滿足，最後「五月天」和小玫瑰圍成圈圈擁抱，氣氛溫馨。

